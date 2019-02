Himoksen kylpylästä tulossa suunniteltua pienempi – "Alkuperäisessä suunnitelmassa louhintakustannukset nousivat erittäin suuriksi"

Himoksen kylpylän rakentamisen odotetaan käynnistyvän seuraavan vuoden aikana. Jämsän kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kylpylän aiesopimusta jatketaan vuoden 2020 helmikuun alkuun.

– Tarvitsemme positiivisia asioita ja tämä on yksi niistä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen (sd.) sanoo.

Kylpylän suunnitelmat ovat nyt valmiina, kertoo johtaja Tapio Anttila Holiday Club Resorts Oy:stä. Suunnitelmat poikkeavat kuitenkin aiemmista.

– Rakennus sijoittuu tontille toisin kuin alunperin suunniteltiin. Alkuperäisessä suunnitelmassa louhintakustannukset nousivat maastosta johtuen erittäin suuriksi. YIT:n idea oli suunnitella rakennus tontille eri asentoon, eri tavalla sijoiteltuna, Anttila sanoo.

– Uusi suunnitelma mukailee maastoa eri tavalla. Se on suurin tekijä kustannuslaskennassa.

Kylpylä on hieman aiemmin suunniteltua pienempi. Suunnitteluvaihe on kestänyt pitkään, koska hankkeen kokonaiskustannukset karkasivat raamista louhinnan takia.

Nyt ongelma näyttää olevan ratkaistu. Anttilan mukaan nykymallin todelliset kustannukset vastaavat alkuperäisiä suunnitelmia.

Yhtiö toivoi lisäaikaa, koska vanha aiesopimus oli umpeutumassa. Aikaa tarvitaan, koska uudet suunnitelmat edellyttävät kaupungilta uutta kaavoitustyötä. HCR pystyy tekemään investointipäätöksen vasta sen jälkeen.

– Ennen kuin me voimme tehdä päätöksiä, tarvitsemme varmuuden siitä, että kaikki mikä suunnitelmassa on, on mahdollista tehdä. Muuten emme voi ryhtyä rakentamaan lainkaan, Anttila sanoo.

Anttilan mukaan uusi suunnitelma ei edellytä lisää rakennusoikeutta, mutta edellyttää muita muutoksia kaavaan. Esimerkiksi pysäköinti siirtyy kallioiselta paikaltaan toisaalle.

– Uuteen suunnitelmaan tulee lisäksi maanomistajalta yksi tontti lisää rinteelle päin. Siihen tulee nimenomaan paikoitusta.

Kaupunginhallitus oli yksimielinen siitä, että aiesopimusta on syytä jatkaa vuodella. Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen teki asiaa koskevan muutetun päätösesityksen hallituksen kokouksessa maanantaina. Salminen esitti aiemmin, että sopimusta olisi jatkettu vain vuoden loppuun.

Sopimus raukeaa ellei investointipäätöstä ole tehty ja rakentamista aloitettu 3.2.2020 mennessä. Vuonna 2015 tehtyä aiesopimusta on päivitetty myös aiemmin.

Hankkeen hintaa ei ole julkaistu, mutta ensimmäisen vaiheen, hotellin, kylpylän ja kahden erillisen loma-asuntorakennuksen, kustannusten on arvioitu olevan ovat noin 30–33 miljoonaa euroa. Jämsän kaupungin kokonaissijoitus hankkeeseen on 4,45 miljoonaa euroa.