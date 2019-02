Himoksen lasketteluturma: Rippikoulupojat laskivat vaaralliseen metsään

Himoksen lauantainen lasketteluonnettomuus tapahtui louhikkoisessa ja jyrkänteisessä metsässä yli sadan metrin päässä laskettelurinteestä. Nuorisojoukon harharetki johti 15-vuotiaan pojan kuolemaan alueella, joka on erityisen vaarallinen.

– Onnettomuus tapahtui pohjoisrinteiden pohjoispuolella. Alueella, jossa on kiviä, kallioita, jyrkänteitä ja tuulen kaatamia puita. Aina kun liikutaan rinteiden ulkopuolella, voi maastossa olla mitä tahansa, kertoo Himos-Yhtiöt Oy:n liiketoimintajohtaja, rinneturvallisuudesta vastaava Jouni Ojala.

Paikka on niin vaikeakulkuinen, että sinne oli vaikea päästä jopa rinne-ensiavussa käytettävillä moottorikelkoilla ja telamönkijöillä.

– Meillä on ollut haastavia pelastustehtäviä aiemminkin, esimerkiksi jyrkissä ja jäisissä kohdissa. Joskus loukkaantunutta on jouduttu saattamaan laskien alas ja toisinaan on jouduttu vetämään ylös. Nyt ryhmämme toimi kuitenkin alueella, joka ei kuulu normaaliin rinne-ensiaputoimintaan.

Ojalan mukaan onnettomuuspaikka on niin kaukana rinteistä, ettei se kuulu edes hiihtokeskuksen hallinnoimiin maa-alueisiin.

– Sinne ei voi laskea vahingossa.

Menehtynyt 15-vuotias oli kotoisin Paraisilta. Hän oli laskettelemassa Himoksella rippikouluryhmässä, johon kuului kahdeksan poikaa. Onnettomuus tapahtui lauantaina ennen kello 16:tta, kun muutaman nuoren joukko poikkesi pohjoisrinteiltä metsään.

Nuoret huomasivat yhden laskijan jääneen jälkeen, palasivat etsimään häntä ja huomasivat onnettomuuden. He pääsivät kuitenkin nopeasti takaisin rinnealueelle ja kertoivat tilanteesta hiihtokeskuksen henkilökunnalle.

Ensimmäiseksi apuun saapui rinteen oma ensiapuryhmä, johon kuului lauantaina kaksi kokenutta ensihoitajaa. He aloittivat ensiavun ja tekivät tapahtuneesta ilmoituksen hätäkeskukseen.

Tiettävästi nuori menehtyi onnettomuuspaikalla. Keskisuomalaisen tietojen mukaan poika putosi jyrkänteeltä. Ilta-Sanomat uutisoi seinämän olevan lähes kymmenen metriä korkea.

IS: Himoksella menehtynyt poika putosi noin kymmenmetriseltä jyrkänteeltä

Asiassa ei epäillä rikosta. Poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä ja suoritti onnettomuuspaikalla teknistä tutkintaa.

Rikoskomisario Kari Aaltion tiedossa ei sunnuntaina ollut, oliko pojalla kypärää ja oliko hän liikkeellä suksilla vai laudalla.

Jämsänkoskelainen Antti Heikkinen lasketteli Pohjois-Himoksella lauantaina aikana, jolloin onnettomuus tapahtui.

– Kiinnitin huomiota hälytysajoneuvojen ääniin. Se ei ole täällä mitenkään tavatonta. Mutta kun paikalle tuli myös poliisi, arvasin, että kyse on tavallista vakavammasta, Heikkinen kertoo.

– Tuonne hyppyrille kertyi porukkaa. Siinä oli myös nuoria.

Hyppyri on rinnealueen reunamilla, lähimpänä onnettomuuspaikkaa. Se on osa parkkia, erityisesti hyppimiseen tarkoitettua aluetta. Alue on etenkin nuorten suosiossa.

Heikkilä laski pohjoisrinteillä myös sunnuntaina.

– Silloin tällöin huomaa, että laskettelijoita poikkeaa myös rinteen ulkopuolelle.

Laskettelija löi päänsä aaltopeltiin – Himoksen edelliset kuolemantapaukset vuosilta 1999 ja 2006

Ojalan mukaan rinteiden ulkopuolella laskevat tyypillisimmin juuri nuoret.

– Myös vapaalaskuharrastuksen suosio vaikuttaa siihen, että metsä kiinnostaa. Joillain Lapin hiihtokeskuksilla on metsälaskualueita, jotka tarkastetaan päivittäin. Meillä sellaisia ei ole. Rinteiden ulkopuolella laskettelija liikkuu aina omalla vastuullaan. Myös vanhempien on hyvä tiedostaa tämä, Ojala painottaa.

Hiihtokeskus varoittaa laskettelijoita rinteiden ulkopuolisista vaaroista muun muassa kyltein. Jos rinnepartiot huomaavat laskijoiden poikkeavan rinnealueelta, ottavat he asian puheeksi laskettelijoiden kanssa.

– Kieltää me emme kuitenkaan voi. Jokamiehenoikeus antaa luvan liikkua luonnossa missä vaan.