Himoksen uusin kiista muhii viheriöllä – maksuista nokakkain kaupunki ja Himos Resort Oy

Jämsän kaupunginhallitus hylkäsi maanantaina Himos Resort Oy:n tekemän sovintoesityksen koskien maankäyttösopimuksen muutoksia ja maksuviivästyksiä. Näin ollen kaupungin ja yrityksen välinen tulehtunut tilanne odottaa yhä ratkaisua.

Jämsän kaupunki on aloittanut perintätoimet haastehakemuksella Keski-Suomen käräjäoikeuteen. Myös Resort Oy on tehnyt vastakanteen, jossa se vaatii reilun 410 000 euron saatavia kaupungilta. Lisäksi yhtiö aikoo sovintoehdotuksen hylkäämisen myötä nostaa viiden miljoonan euron kanteen kaupunkia vastaan.

Himos Resort Oy:n toimitusjohtaja Olli Haapalainen kertoi maanantaina ennen kokousta olevansa pettynyt, jos Jämsän kaupunki ei sovintoehdotusta hyväksy.

– Toivon, että järki voittaa. Olemme avoimin kortein pelanneet, mutta koemme nyt vahvasti niin, että meitä on tuottamuksellisesti johdettu harhaan, Haapalainen kommentoi.

Jämsän kaupunki ja Himos Resort Oy solmivat maankäyttösopimuksen jo vuonna 2010. Sopimus koski golfkenttäalueen kunnallistekniikan rakentamista.

Ensimmäisen osan kokonaishinta oli 1,5 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen kustannusten maksuista tehtiin useita sopimuksia. Vuonna 2015 tehdyn maksusopimuksen mukaisia maksuja on kuitenkin edelleen maksamatta reilu 133 000 euroa. Näiden lisäksi maksamatta on korkoja ja viivästyskorkoja. Lisäksi yhtiöllä on maksamatta lähes 400 000 euroa toista aluetta koskevasta kunnallistekniikan rakentamisen maksuista. Tämän alueen sopimus tuli päätökseen jo viime vuoden lopulla.

Yhtiö ehdotti maanantaina kokoontuneelle kaupunginhallitukselle kaksiportaista sovintoehdotusta, jonka kaupunginhallitus eilen hylkäsi.

Himos Resort ehdotti siirtävänsä kaupungin omistukseen 11 tonttia, vaati kaupunkia palauttamaan kyseisten tonttien tiestä ja kunnallistekniikasta maksetun 96 000 euroa ja toivoi lopulle velalle saatavan neljän vuoden maksuajan.

Tämän lisäksi yhtiö ehdotti, että molemmat osapuolet vetävät kanteet pois käräjäoikeudesta. Toisessa sovintoehdotuksessa yhtiö toivoi kaupungin sitoutuvan tekemään toisen alueen tien ja kunnallistekniikan valmiiksi, kun taas yhtiö antaisi kaupungille maksuksi samalta alueelta 15 tonttia.