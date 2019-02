Hippokselle yksityinen päiväkoti – varasi tilat Hippos2020-hankkeesta

Norlandia Päiväkodit on Hippos2020-hankkeen ensimmäisenä kaupallisena toimijana varannut käyttöönsä yli tuhannen neliön tilat liikuntapainotteisen päiväkodin perustamiseksi.

Tilaan suunnitellaan noin 5–6 ryhmän toimintoja kaikkiaan 120 lapselle. Päiväkodin omissa tiloissa tapahtuvan toiminnan lisäksi lapset pystyvät hyödyntämään Hippokselle rakentuvia muita tiloja.

Norlandia Päiväkodit allekirjoitti pitkäaikaisen vuokrasopimuksen, joka toteutuu, kun hankkeen ensimmäisen vaiheen rahoituspäätös on kokonaisuudessaan tehty ja rakennuslupa saanut lainvoiman.

Norlandia Päiväkodeilla on toimintaa Suomessa yhteensä 37 kunnassa, yhteensä 68 yksikön verran. Organisaatio työllistää 750 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja tarjoaa varhaiskasvatusta yli 3 000 lapselle. Jyväskylän seudulla Norlandia-päiväkoteja on yhdeksän. Emoyhtiö on norjalainen Norlandia-konserni.