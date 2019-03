Hippos 2020-hankkeen kulisseissa kuohuu – "Jos edes JYP ei ole tyytyväinen, niin kuka sitten on?"

Alussa kuului riemunkiljahduksia.

Jyväskylään saadaan uusi Hippos, kaiketi moderni ja mahtava. Urheilun ja liikunnan keidas, jota muut kaupungit kadehtivat.

Sitten alkoi vaivata epäluulo. Millainen Hippos? Kenelle rakennettava?

Nyt on h-hetki ja sylissä polttaa iso yhteinen mysteeri. Uusi Hippos on alkanut epäilyttää, jopa pelottaa.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön johtaja Eino Havas ei paasaa eikä saarnaa. Hän artikuloi sanottavansa harkitusti, jäsentäen ja sopivasti hätkäyttäen.

– Älkää ajatelko seiniä, ajatelkaa sisältöä. Ajatelkaa toiminnallisuutta ja käyttäjiä, hän sanoo.

– Pelkillä rakennuksilla ei ketään houkutella.

Havas puhuu uudesta Hippoksesta, hankkeesta, joka kantaa nimeä Hippos2020.

– En ole nähnyt projektin havainnekuvissa mitään sellaista idearikkautta ja ennakkoluulottomuutta, mitä vaikkapa Helsingin tuoreesta keskustakirjastosta Oodista löytyy.

– En mitään erinomaista, joka vetäisi puoleensa niitä, jotka eivät jo nykyään käy Hippoksen alueella.

Havas ei pura ulos pelkästään omaa huoltaan. Hän tulee puhuneeksi niiden liikunta- ja urheiluihmisten puolesta, jotka ovat seuranneet uuden Hippoksen suunnittelua epäröiden.

Harva povaa, että Hippos2020 hyytyy ennen maalilinjaa. Mutta moni miettii sitä, millainen alueesta on lopulta kuoriutumassa. Pohjoismaisittain ainutlaatuinen urheilukeskus vai keskiverto kompromissi? Liikkuvia ihmisiä imuroiva kokonaisuus vai käyttäjilleen liian kallis pyhättö, jolle pahimmassa tapauksessa käännetään selkä?

Koska lapiota ei ole vielä isketty maahan, arviot perustuvat enemmän mielikuviin kuin faktoihin. Oleellista on se, että käsitykset poikkeavat. Osa hankkeeseen perehtyneistä uskoo hyvään, osa pelkää huonoa.

– Tässä vaiheessa ei kukaan voi antaa vastausta siihen, mitä on tulossa, JYP Jyväskylä Oy:n puheenjohtaja Jukka Seppänen toteaa.

– Vasta tulevien käyttäjien kokemukset ratkaisevat, onnistuiko hanke vai ei. Itse näen, että jos sisältö on riittävän vahva, seinätkin voivat hemmetin hyvin.

Seppänen on Havaksen linjoilla. Myös hän on huolissaan.

Onko luvassa laatua, joka takaa toiminnallisuuden?

Alkuvaiheessa näytti siltä, että JYP on koko hankkeen keskiössä. Käsitys ei ollut täysin väärä.

Hankkeen kehitysyhtiöksi perustettiin näyttävällä lanseerauksella Hippoksen Kehitys Oy, josta Hippoksen Ystävät Oy omistaa 66,7 prosenttia ja Jyväskylän kaupunki 33,3 prosenttia. Hippoksen Ystävissä on vahva JYP-leima: operatiivista puolta pyörittivät Seppänen sekä seuran nykyinen vt. toimitusjohtaja Kari Tyni – ja osakkaina ovat myös kiekkoyhtiön hallituksessa istuvat Heimo Viinanen sekä Kullervo Harvia.

Hippoksen Ystävät Oy sijoitti hankkeen kehitysvaiheeseen noin kolme miljoonaa euroa. Yhtiö oli valmistautunut myös järjestämään alueen managementin eli tarvittaessa johtamaan Hippoksen toimintaa.

Näin ei käynyt. Kun joulukuussa 2017 hankkeen investorikonsortioksi valittiin parivaljakko Lehto Group Oy ja Fennia Varainhankinta, Hippoksen Kehitys Oy:n rooli loppui lyhyeen. Sen ja rahoittajien näkemykset eivät kohdanneet.

JYPin uumoiltu erityisasema oli lopullisesti mennyt.

– Tällä hetkellä olemme monitoimiareenan mahdollinen vuokraaja eli samassa tilanteessa kuin muutkin alueella operoivat seurat, Seppänen kuittaa.

Karkeasti ilmaistuna JYP Jyväskylä Oy sysättiin siististi normitoimijaksi.

Hippoksen Ystävät Oy saa sentään sijoittamansa rahat korkoineen takaisin – edellyttäen, että hanke toteutuu.

On ynnätty, että nykyisin Hippoksen alueelle tehdään vuosittain 1,6 miljoonaa käyntiä.

Lehto Group ja Fennia Varainhankinta ovat laskeneet, että tuottoa saadakseen alueen käyntimäärän pitää nousta kolmeen–viiteen miljoonaan.

– Onko se realistista? Miten tavoitteeseen on ajateltu päästävän? Havas kysyy.

Hankkeen puuhamiehiltä löytyy vastauksia: ravintolat, tapahtumat, tutkimus, asuminen... Pelkästään päivittäistavarakaupan on laskettu tuottavan miljoona käyntiä, työpaikkoja Hippokselle on visioitu noin tuhat.

Mutta valmistelupapereissa toistuu myös lause: ”Arkiliikkujat ovat Hippoksen suurin käyttäjäryhmä”. Kun liikuntatilat kaksinkertaistuvat, tulisi Hippoksen alueen liikuntatuntien nousta suunnitelmien mukaan 50 prosentilla.

Tähän monet seuratoimijat suhtautuvat kriittisesti. Keskisuomalainen oli yhteydessä lukuisiin Hippoksella toimivien seurojen edustajiin, eikä kukaan kertonut olevansa erityisen innoissaan 2020-hankkeen tulevaisuudesta. Ei, vaikka seurat ovat saamassa upouudet liikuntatilat ja Jyväskylän kaupunki on antanut niille ”liikunnan lupauksen” siitä, että olosuhteet eivät heikkene ja maksut nousevat vain kohtuullisesti.

Liikunnan lupauksessa on joitakin arveluttavia reunaehtoja. Se ei koske nykykäyttäjistä esimerkiksi Jyväskylän Voimistelijoita, joka toimii Hippoksen voimistelusalissa kaupungin mukaan ”edullisella vuosisopimuksella”.

Uuden Hippoksen valmistelupapereissa voimistelusalin tuntihinnaksi on esitetty 200 euroa. Summa, kuten muutkin Hippoksen tuottolaskelmien pohjana käytetyt liikuntatilojen vuokrat, perustuvat konsulttiyhtiö GSP:n tekemiin vertailuihin yksityisen sektorin markkinahinnoista.

Se on tosin jäänyt kertomatta, että Suomessa ei ole yksityisiä, vuokrattavia telinevoimistelusaleja, joihin voisi vertailla.

– Jos tuntihinta on tuo, voin sanoa, että voimistelun harrastajamäärä romahtaa kaupungissa, Jyväskylän Voimistelijoiden toiminnanjohtaja Kari Kasurinen sanoo.

– Vaikka tarkoitus oli päinvastainen: uuden Hippoksen pitäisi onnistuakseen houkutella lisää harrastajia.

Helmikuisena torstaiaamuna Hippoksella on rauhallista.

Harjoitusjäähallin kumpikin jää on kiekkoilijoiden käytössä. Monitoimitalolla tyttöjoukkue heittelee koripalloa, punttisalilla ähisee kymmenkunta urheilijaa. Voimistelusalilta kuuluu iloista kiljuntaa, sillä sen on täyttänyt Mäki-Matin perhepuistolaisten ilmainen jumppavuoro.

Hipposhalli on sen sijaan lähes tyhjä. Vain yleisurheilusuoralla viilettää noin 15 kilpaurheilijaa.

Joidenkin Hippos2020-hankkeen kriitikoiden mukaan tällaiset hetket paljastavat suunnitellun talousyhtälön ongelmat. Laskelmissa käytettyjen hintojen mukaan tilojen omistajien tulisi laskuttaa yleisurheilualueesta 275 euroa tunnissa. Mistä maksajat löytyvät, kun juoksusuoraa pinkova porukka pulittaa tällä hetkellä 13 euroa tunnista?

– Sellaisia urheilijoita ei Jyväskylässä ole. Jos sijoittajat aikovat saada rahansa, kaupungin pitää pumpata käyttövuorojen subventioihin paljon enemmän kuin suunniteltu 5,5 miljoonaa euroa vuodessa, nimettömänä pysyvä seuratoimija kysyy.

Hiljaisten tuntien ongelmaa on suunniteltu lisäämällä muun muassa perusopetuksen tunteja ja vapaita käyttövuoroja. Selvää kuitenkin on, että liikuntatiloihin tarvitaan myös asiakkaita, jotka eivät ole kaupungin subventioiden varassa.

Heidät houkuttelemiseensa ei ole oikotietä. Jos Hippos aikoo voittaa kilpailijansa, esimerkiksi urheiluopistot, sen pitää tarjota niitä laadukkaampi kokonaisuus. Keskisuomalaisen saamien tietojen mukaan hankkeen kulisseissa on myös epäilyksiä, kuinka kunnianhimoisesti liikuntakeskusta suunnitellaan. Osa suhtautuu myös hankkeen johtamiseen kriittisesti.

– En usko sellaiseen, että tavoitellaan maailmanlaajuisesti jotain erityistä ja se tehdään halpaan ”alkaen”-hintaan. Kiinnostaako se jossain Keuruuta kauempana, yksi nimettömistä lähteistä kysyy.

Entäpä maakunnan huippu-urheilun lippulaiva JYP?

Myös se suhtautuu kriittisesti liikunnan lupauksen toteutumiseen.

– JYPin kohdalla tämän periaatteen realisoituminen voi olla hankalaa, Seppänen pohtii.

– Jokainen arvaa, että vuokra nousee kohtuullisen paljon. Nykyisessä jäähallissa seura hallitsee kaikkia myyntioikeuksia. Uudella areenalla ruokakupilla on runsaasti jakajia: kiinteistön omistaja, operointiyhtiö ja ravintolayhtiö.

Vuokraneuvottelut eivät ole läpihuutojuttu sen paremmin JYPin kuin minkään muunkaan seuran osalta.

– Haluan silti uskoa, että haasteet ovat ratkaistavissa, Seppänen toteaa.

– Kaupungin rooli käyttö- ja vuokrasopimusten onnistuneessa läpiviemisessä on keskeinen.

Tilanne on monelle keskisuomalaiselle urheilutoimijalle kimurantti ja yllättävä. Esimerkiksi salibandyseura Happeen toiminnanjohtaja Pasi Kotilainen kertoo, että heidän näkökulmastaan Hipposhanketta on puuhattu jääkiekko ja jalkapallo edellä.

– Jos edes ne eivät ole tyytyväisiä uuteen Hippokseen, kuka sitten on, Kotilainen kysyy.

Noin viidensadan harrastajan Happee vetäytyi hankkeesta viime kesänä ja ilmoitti muuttavansa ensi keväänä Laukaan Leppävedelle rakentuvaan uuteen kotihalliin.

Kotilainen seisoo edelleen päätöksen takana. Hippoksen sisäliikuntakeskukseen rakennetaan 3 000 katsojaan MID-areena, mutta näillä näkymin sillä ei pelata minkäänlaista edustussalibandya. Jo nykyisin Monitoimitalo on liian kallis vuokrattavaksi muille kuin Happeen miehille, MID-areenalla vuokra olisi noussut entisestään.

Lisäksi ottelutapahtumien aikaista ravintolatoimintaa pyörittää Hippoksen oma ravintolayhtiö.

– Me emme saa Monnarilla kahvilatuottoja ja olemme hävinneet aika monta kivitaloa siinä. Nyt sijoittajat tekisivät rahaa meidän tapahtumilla ja me maksaisimme korkeaa vuokraa. Se on kompromissi, jota emme halua tehdä, Kotilainen puhisee.

Puheet siitä, että Hipposta tehtäisiin paikallisille seuroille, kuulostavat Kotilaisen korviin korulauseilta.

– Mitä muuta me oltaisiin tuossa tilanteessa kuin maksava asiakas, joka tukee ulkopuolisten pyörittämää liiketoimintaa.

Kotilaisen mukaan Happee on Hippoksella ”todennäköisesti jonkinlainen vuokralainen”. MID-areenan lisäksi liikuntakeskukseen valmistuu kolme uutta salibandykenttää, joiden Kotilainen kiittelee mahdollistavan lajin kasvun Keski-Suomessa.

Mutta niidenkin kenttien ennakoitu vuokrataso herättää kysymyksiä. Valmistelumateriaalissa tuntivuokraksi on esitetty 100 euroa ja arvonlisävero. Vertailuksi Suomen suurin sisäliikuntakeskus Esport Espoossa myy salibandyvuoroja 71 eurolla.

Hipposhanke on herkässä vaiheessa. Niin herkässä, että kaikki eivät tohdi esittää julkisuudessa kovaa kritiikkiä omalla nimellään. Pelkona on, että tällöin koko hanke vaarantuisi.

Lisäksi seurat välttelevät asettumasta riidanhaastajiksi. Kaikki tietävät, kuinka tärkeä Hippos2020 on Jyväskylän kaupungille – ja seuratoiminta on monella tapaa riippuvainen yhteistyöstä kaupungin kanssa.

Silti hankkeen nykytilasta voi halutessaan tehdä tylyn yhteenvedon. Jyväskylään rakennetaan 250 miljoonalla uutta liikuntakeskusta, josta yksikään urheiluseura ei tunnu olevan varauksettoman innoissaan. Osa on poistunut hankkeesta, osa taas kokee tulleensa jätetyksi syrjään – esimerkiksi pesäpalloilijat.

– Meillä ei ole mitään tietoa, missä pesäpalloa ensi kesän jälkeen pelataan, Kirittärien seurajohtaja Petri Kaijansinkko ihmettelee.

– Olen yrittänyt kysellä, mutta kukaan ei anna vastauksia. Tietääkö asiaa kukaan?

Lisäksi hankkeeseen kuuluu tuhansien katsojien peliareenoita, joille ei ole katsomoja täyttäviä edustusjoukkueita. Mikä houkuttelee katsojat esimerkiksi 15 miljoonan euron katetulle jalkapallostadionille, kun JJK meni juuri konkurssiin?

– Naisten, 21-vuotiaiden ja junioreiden maaottelut, Palloliiton olosuhdepäällikkö Tero Auvinen vastaa.

SPL on innoissaan katetusta stadionista. Jyväskylässä sijaitsee yksi liiton aluevalmennuskeskuksista. Auvisen mukaan Hippokselle nouseva areena tarjoaa mahtavat harjoittelu- ja koulutusolosuhteet erityisesti talviaikana.

Tällä hetkellä ainoa Hippokselle JYPin lisäksi jäämässä oleva pääsarjaseura on futsalin Kampuksen Dynamo. Sen kauden ennätysyleisö paikallisottelussa Joutsaa vastaan oli 502 katsojaa. KaDyn futsaljaoston puheenjohtaja Samu Kytölän mukaan Monitoimitalo on ollut seuralle käyttökelpoinen. Pieneksi se on jäänyt seuran historian aikana vain kerran.

– Onko mahdollista, että katsomoista avataan vain tietty osa? Ehkä näyttäisi kolkolta, jos me pelattaisiin 3 000 katsojan areenalla 300 ihmisen edessä, Kytölä pohtii.

Valmistelupapereissa futsal mainitaan yhdeksi lajeista, ”joilla on potentiaalia ottaa uudelta Hippokselta lisää vuoroja”. Muita ovat muun muassa roller derby, koripallo ja lentopallo – lajeja, jotka ovat tottuneet toimimaan kaupungin edullisissa liikuntasaleissa.

– Futsal on matalan kynnyksen laji, joka kaipaa edullisia harraspaikkoja, Kytölä sanoo.

Epäilijöiden mukaan riskit liittyvät myös rakentamiseen ja sen laatuun. Heidän mukaansa ei tarvitse paljon oikaista, kun lopputulos valahtaa huonoksi.

Iso kysymys kuuluu, onko liikunta- ja hyvinvointikeskuksessa edelleen keskiössä toiminnallisuus ja kunnianhimo vai liikuntatilojen tuottoprosentti.

Jotkut pelkäävät, että se on liikuntatilojen tuottoprosentti. Pessimistien mukaan siitä päivästä lähtien, kun investorit valittiin, hanke on lähtenyt valumaan perinteiseen kiinteistösijoittamisen malliin. Eli rakennetaan seinät ja yritetään vuokrata ne mahdollisimman täyteen hyvällä hinalla.

Toinen näkökulma olisi ollut rakentaa ensin sisältö ja vasta sen ympärille seinät. Myös pessimistit myöntävät, että tämä oli ”kenties liian kunnianhimoista ja epärealistista”.

Eino Havas laskee, että valtaosan Hippoksen nykyisestä käyntimäärästä tuottaa korkeintaan 20 000 ihmistä. Pelkästään Jyväskylässä on siis 120 000 ihmistä, jotka eivät näe syytä, miksi kävisivät alueella. Miten heidät tavoitetaan?

Havaksen mukaan sillä, että sisällössä on potkua.

– Uuden Hippoksen tulisi tarjota monipuolisuutta, laadukkuutta ja nerokkuutta.

Likesin pomo korostaa, että Hippos on Jyväskylälle iso mahdollisuus ja tilaisuus.

– Mutta lähestymiskulman on oltava raikas ja moniulotteinen. Jopa vähän räjäyttävä, Havas kiteyttää.

– Niin että Hippos imee sisään eikä heitä ketään ulos.