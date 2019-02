Hippos2020 jälleen päättäjien käsissä tänään – katso suora lähetys kaupunginvaltuustosta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsittelee tänä iltana kello 18 alkavassa kokouksessaan jälleen Hippos2020-hanketta. Päätettävänä on hankkeen periaatepäätöksen täsmentäminen tilaohjelman ja talouskokonaisuuden osalta. Tilaohjelmaan tehtävä täsmennys tarkoittaa katetun jalkapallostadionin rakentamista ja talouskokonaisuudessa täsmennetään kaupungin osuutta vuotuisessa irtaimistohankinnassa. Esityksen mukaan kaupunki sitoutuu hankkimaan irtaimistoa enintään miljoonalla eurolla vuodessa 20 vuoden sopimuskauden ajan.

Täsmennyksiä eli muutoksia on käsitelty jo kaupunginhallituksessa, joka hyväksyi ne ilman äänestyksiä omalta osaltaan. Eriäviä mielipiteitä hallituksen päätöksiin jätettiin kolme.

Hippos2020-hankkeessa Hippokselle on tarkoitus rakentaa muun muassa monitoimiareena, harjoitusjäähallit, voimistelutalo, mahdollisesti katettu jalkapallo­stadion, kahdeksankerroksinen areenakeskus, pysäköintiä ja liikuntapuisto sekä kaupallisia palveluja. Arvio hankkeen kokonaisbudjetiksi on 250 miljoonaa euroa, josta rakentamisen osuus on 200 miljoonaa euroa ja siitä edelleen liikuntatilojen osuus 120 miljoonaa euroa. Jalkapallostadionin rakentaminen katollisena versiona ei korota kustannusarvioita.

Hankkeen pääsijoittajat ovat Lehto Group Oyj ja Fennia Varainhoito Oy. Jyväskylän kaupunki on mukana noin 10 prosentin osuudella.

Uudesta Hippoksesta halutaan myös muun muassa liikunnan ja hyvinvoinnin tutkimuksen sekä tuotekehityksen ykköspaikka.

Katso suora lähetys Jyväskylän kaupunginvaltuuston kello 18 alkavasta kokouksesta alta.