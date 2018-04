Hippos2020:n vastaus hankkeen kritisoijille: "Yksityiset toimijat rahoittavat Hipposta noin 10 kertaa enemmän kuin kaupunki"

Hippos2020-hankkeen projektipäällikkö Kari Halinen vastaa tänään Keskisuomalaisen mielipidepalstalla kysymyksiin, joita hanke on herättänyt.

Aiemmin tällä viikolla Pekka Sihvosen, Kimmo Suomen ja Ilpo Viitasen allekirjoittamassa kirjoituksessa todettiin muun muassa, että Hippos2020 on miljoonien lahjoitus veronmaksajilta. Lisäksi Sihvonen, Suomi ja Viitanen vihjasivat, että koko hankkeessa on kyse vain JYP Jyväskylä Oy:n taloudellisesta avustamisesta. He kritisoivat myös sitä, että alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt ovat ratkaisematta, ja esittivät tukun muitakin avoimeksi jääneitä kysymyksiä.

Vastineessaan Halinen kertoo muun muassa, että kun jäähalliyhtiö perustettiin vuonna 2008, kyse ei ollut JYPin toiminnan tukemisesta. Samalla hyväksyttiin rahoitusmalli, jolla ratkaistiin kaupungin omistaman jäähallin peruskorjaus- ja modernisointitarpeet.

– Kaupunki toimii nyt tuolloin sovitun ja silloisen liikuntalautakunnan hyväksymän toimintamallin mukaisesti.

Uusi malli takaa seurojen tasapuolisen tukemisen

Liikennejärjestelyt tullaan Halisen mukaan hoitamaan kehittämällä nykyistä katuverkkoa. Kustannuksia tästä tulee noin 5 miljoonaa euroa, ja niistä vastaa kaupunki. Pysäköinnin kustannusarvio taas on noin 35 miljoonaa euroa ja sen kustannuksista vastaa tuleva Hippos Oy.

– Kaupungin sijoitukset ovat yhteensä siis noin 34 M€. Tonttien myynnistä kaupunki saa tuloja noin 27 M€. Yksityiset toimijat rahoittavat Hipposta noin 10 kertaa enemmän eli 270 M€, Halinen kirjoittaa.

Liikuntaseurojen tasapuolisuuskin on Halisen mukaan turvattu.

– Hippoksen uusi malli mahdollistaa avoimesti ja läpinäkyvästi seurojen tasapuolisen tukemisen vanhaan toimintatapaan verrattuna. Tavoitteena on, ettei ns. velkaseuroja pääse enää syntymään.

Lue Halisen vastine tästä.

Lue Sihvosen, Suomen ja Viitasen mielipidekirjoitus tästä.