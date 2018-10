Hirvijahti räväkästi käyntiin Keski-Suomessa -video paljastaa, mitä kaikkea metsästyksessä voi tapahtua

Syksyn hirvijahti Keski-Suomessa on lähtenyt riistapäällikkö Olli Kursulan mukaan räväkästi käyntiin. Sunnuntaihin mennessä luvista oli käytetty jo reilut 36 prosenttia.

– 1 950 hirveä oli kaadettu sunnuntaihin mennessä. Hyvässä vauhdissa ollaan. Jahti on itse asiassa edennyt samaan tahtiin kuin viime vuonna, kommentoi Keski-Suomen riistakeskuksen riistapäällikkö jahtitilannetta.

Viimeiset kaksi vuotta jahtiin on lähdetty lokakuun puolivälissä. Se on saanut aikaan sen, että lähes kaikki seurat lähtivät yhtä aikaa. Aiemmin metsästys alkoi porrastetusti useamman viikonlopun aikana.

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn hirvenmetsästykseen Keski-Suomen alueelle 4 006 pyyntilupaa. Lupamäärä on lähes sama kuin viime vuoden jahdissa. Yhdellä hirvieläimen pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla on siten mahdollista kaataa yli 5 300 hirveä.

Lupamäärät nousivat eniten viime vuoteen verrattuna Karstulan-Kyyjärven ja Kinnulan riistanhoitoyhdistysten alueilla. Luvat vähenivät eniten Suolahden-Sumiaisten, Pihtiputaan ja Viitasaaren riistanhoitoyhdistyksissä. Silti Viitasaarella on edelleen jahdattavissa Keski-Suomen riistanhoitoyhdistysten suurin lupamäärä, 433 lupaa. Lupien käyttöaste oli viime vuonna 85 prosenttia.

Useamman viime vuoden tavoitteena on ollut pienentää kantaa. Kursulan mukaan pohjoisissa osissa ollaan jo melko lähellä tavoitetta.

Riistapäällikkö kommentoi usein kulloistakin metsästystilannetta alueellaan, mutta osallistuuko riistapäällikkö Kursula itse hirvijahtiin?

– En ole mukana missään hirviporukassa, mutta käyn joka syksy muutaman kerran jahdissa. Pienet hirvieläimet ovat enemmän minun juttuni, tunnustaa Kursula.