Historiallinen iltapuhde edessä Monnarilla – Kohosen veljekset kohtaavat toisensa ensimmäistä kertaa virallisessa sarjaottelussa

Happee on pelannut kauden 2018-2019 salibandyliigassa toistaiseksi viisi ottelua, joista peräti neljä vieraissa. Tänään hirvilauma pääsee toista kertaa tänä syksynä kotiyleisönsä eteen, kun vieraaksi saapuu SPV.



– Tutut joukkueet vastakkain. SPV on meille sellainen vastustaja, ettei ketään tarvitse erikseen otteluun sytytellä, Happee-päävalmentaja Mikko Lehto kommentoi.



Ennen tämän illan ottelua Happee on sarjataulukossa kolmantena. Joukkue on voittanut viidestä ottelustaan kolme ja hävinnyt kertaalleen varsinaisella peliajalla sekä kertaalleen rangaistuslaukausten päätteeksi. Edellisottelussaan, viime sunnuntaina, jyväskyläläiset hakivat voiton Lahdesta LASB:n kustannuksella lukemin 5-6.



Kauden ensimmäisessä kotiottelussaan Happee löylytti OLS:ia 8-1. Tänään kauden toinen kotivoitto lienee hikisemmän puhteen takana, sillä vastaan tuleva SPV ei ole hävinnyt vielä otteluakaan. Joukkue on sarjassa sijalla viisi, mutta pelannut vasta kolme ottelua. Kolmessa voitollisessa ottelussaan SPV on tehtaillut peräti 28 maalia.



– SPV luultavasti karvaa aktiivisesti, mikä tarkoittaa, ettei pelistä vauhtia tule puuttumaan, Lehto arvelee.



Kohonen vs. Kohonen



Happeen ja SPV:n välillä on vuosien varrella totuttu näkemään tulisia kamppailuita. Nyt ottelulla on kuitenkin tarjottavanaan iso ekstra. Mielenkiintoisin kaksinkamppailu nähdään nimittäin seuraavien herrojen välillä: Mika Kohonen – Mikko Kohonen.



Kyseisten kahden veljeksen ja salibandylegendan välistä kohtaamista ei ole koskaan aiemmin kilpailullisessa ottelussa Suomen kamaralla nähty.



Mikko Kohonen on pelannut Seinäjoen Peli-Veljissä kaudesta 2007 lähtien. Sitä ennen hän edusti kymmenen liigakauden verran Happeeta. Mikko on kotimaisen salibandyliigan toiseksi tehokkain pistemies.



Mika Kohonen taas palasi kasvattiseuraansa Happeeseen täksi kaudeksi. Mikan viimeisin Happee-visiitti oli kausi 2004-2005, jolloin myös Mikko edusti vielä jyväskyläläisiä. Kauden 2015-2016 Mika pelasi SPV:ssä – jälleen yhdessä veljensä kanssa siis. Noita paria kotimaan kautta lukuun ottamatta Mika on luonut huippu-uransa Ruotsin pääsarjassa, kun taas Mikko on pysytellyt Suomen kentillä.



Miesten Salibandyliigan runkosarjaottelu Jyväskylän Monitoimitalolla: Happee – SPV lauantaina 13.10. klo 18.30.