Historialliseen kaupunkihuviloiden kortteliin tulossa pienkerrostaloja Jyväskylässä – kaavaa vastustavat lähitalojen asukkaat ihmeissään: "Pilaa korttelin täydellisesti"

Jyväskylän Lounaispuiston korttelin asemakaavan muutos herättää ihmetystä lähialueen asukkaissa. Korttelin vieressä kulkevan Minna Canthin kadun taloyhtiöiden hallitukset ovat vastustaneet kaavaa voimakkaasti Keskisuomalaisen mielipidepalstoilla.

– Mielestämme uusien pienkerrostalojen rakentaminen pilaa korttelin täydellisesti sekä estää sen mahdollisuudet kehittyä, toteaa Petri Blomqvist, As Oy Minna Canthin katu 18:n hallituksen puheenjohtaja.

– Vain taivas olisi rajana sille, mitä kaikkea tähän voisi kehittää ja rakentaa. Esimerkiksi erilainen kulttuuri- ja matkailutoiminta sopisi kortteliin hienosti.

Kortteli kuuluu Seminaarinmäen valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Se on Jyväskylän ainoa 1900-luvun alusta ehjänä säilynyt kokonaisuus.

Periaatteessa vain taivas on rajana korttelin mahdollisuuksille kaavaehdotuksessakin. Siinä viiden tontin kaavamerkintä muuttuisi pelkästä yleisten rakennusten korttelialueesta asuin-, liike- ja toimistorakennusten sekä yleisten rakennusten alueeksi. Ehdotuksessa ei ole merkitty tonteille mitään prosenttiosuuksia siitä, kuinka niille kaavoitettu rakennusoikeus tulisi käyttää. Näin ollen tonteille voisi siis rakentaa vaikka pelkkiä liikerakennuksiakin, jos rakennuttaja niin haluaisi.

Osoitteessa Seminaarinkatu 30 sijaitsevan suojellun Parviaisen talon tontille saisi rakentaa kaksi korkeintaan kaksikerroksista taloa, kooltaan yhteensä 650 kerrosalaneliömetriä. Näihin saisi kaavan mukaan tehdä myös asuntoja. Kaavassa on lisäksi ehto, jonka mukaan toisen uudisrakennuksen saisi rakentaa tontille vasta sitten, kun suojeltu Parviaisen talo on kunnostettu.

Jyväskylän kaupunginarkkitehti Leila Strömberg sanoo, että epätyypillisellä ehdolla ollaan haluttu taata suojellun rakennuksen säilyminen.

– Tässä on takana ajatus, että annetaan omistajalle sekä keppiä että porkkanaa. Eli tontille saa rakentaa, mutta sillä ehdolla, että kunnostaa myös suojellun talon, Strömberg kuvailee.

Toinen tontti, jolle kaavaehdotuksessa saisi rakentaa asuntoja, on suojellun Juomatehtaan kiinteistö Vapaudenkadulla. Sille saisi rakentaa yhden korkeintaan kaksi ja puolikerroksisen talon, kooltaan 650 kerrosalaneliömetriä. Lisäksi tontille saisi rakentaa yksikerroksisen piharakennuksen. Myös tällä tontilla on ehdotuksessa suojelurakennuksen korjaamisen ja uudisrakentamisen yhdistävä kaavamääräys – eli toisen uudisrakennuksen saisi rakentaa vasta sitten, kun Juomatehdas on kunnostettu.

Kaiken kaikkiaan ehdotuksessa Lounaispuiston kortteliin kaavoitetaan rakennusoikeutta 1 530 kerrosalaneliömetriä. Tästä 85 prosenttia eli 1 300 kerrosalaneliömetriä olisi käytössä myös asuintalojen rakentamiseen.

Lounaispuiston korttelin tonttien kaavamuutosta ovat hakeneet vuonna 2017 Kiinteistö Oy Jyväskylän Seminaarinkatu 32, Kiinteistö Oy Jyväskylän Seminaarinkadun Hanna, Avesto Tontit Oy ja Kauko Sorjosen säätiö.

Yhtiöiden taustalla ovat jyväskyläläiset Matti ja Timo Häll. Matti Häll on ohjelmistoyhtiö Admicomin perustaja ja suuromistaja. Hänen poikansa Timo Häll on puolestaan kiinteistösijoittaja ja jyväskyläläisen rakennusliikkeen Rakennus-Kasevan suurin yksittäinen omistaja.