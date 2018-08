Hiv-kotitesti tulee myyntiin suomalaisapteekkeihin maanantaina – "Hiviä ei pysty päättelemään mistään oireista eikä toisen ihmisen persoonasta mitenkään"

Maanantaina Suomen markkinoille tulee ensimmäinen apteekeissa myytävä hi-viruksen testaamiseen tarkoitettu kotitesti, kertoo testin jakelija Orion Diagnostica .

– Kotitesti on yksi tapa madaltaa testauskynnystä. Testi on helppo tehdä nimettömänä oman kodin yksityisyydessä, Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen kertoo STT:lle.

Hivpointia eli entistä Hiv-tukikeskusta ylläpitää Hiv-säätiö.

Kotitesti on Kerosen mukaan herättänyt paljon kiinnostusta. Kotitestejä on voinut ostaa netissä aikaisemminkin, mutta nyt markkinoille tuleva on ensimmäinen apteekissa myytävä kotitesti.

Orion Diagnosticalta kerrotaan, että tuote tulee myyntiin ainakin Yliopiston apteekkeihin ja Hivpointin verkkokauppaan. Keronen arvelee, että heidän verkkokaupassa tuotteen hinta on noin 39,90 euroa.

Kerosen mukaan netissä myytävien testien luotettavuudessa on eroja. Nyt myyntiin tuleva testi on testattu sekä Euroopan Unionin tasolla että Suomessa. Hivpoint on tutkinut käytettävyyttä ja kerännyt asiakaskokemuksia.

– Asiakkaat ovat pääosin olleet sitä mieltä, että testi on helppo ja ongelmaton tehdä, Keronen sanoo.

Sormenpäästä otetaan verinäyte ja tulos saadaan 15 minuutissa. Positiivisen testituloksen saajan tulee hakeutua antamaan varmistusnäyte terveydenhuollossa.

Orion Diagnostican jakelemalla testillä on suomenkieliset käyttöohjeet sekä tukipalvelu.

Uutena tartuntaryhmänä matkailevat keski-ikäiset miehet

Hiv-tartunta voi olla oireeton vuosikausia. Noin 800 suomalaista ei tiedä hiv-tartunnastaan. Testi kannattaa Kerosen mukaan tehdä aina, jos on ollut suojaamatonta seksiä sellaisen henkilön kanssa, jonka statuksesta ei ole varmuutta.

– Hiviä ei pysty päättelemään mistään oireista eikä toisen ihmisen persoonasta mitenkään. Sen voi selvittää ainoastaan testaamalla, hän muistuttaa.

Kynnys hakeutua hiv-testiin vaikuttaa Kerosen mukaan suurelta. Seksiin liittyvistä asioista voidaan kokea häpeää, ja varsinkin pienemmillä paikkakunnilla terveydenhuoltohenkilökunta voi olla tuttua. Lisäksi terveydenhuoltojärjestelmä ei välttämättä osaa kohdata homo- ja bi-miehiä oikein.

Vaikka testausta on kohdennettu, kynnystä pitäisi Kerosen mielestä madaltaa etenkin ihmisryhmille, joissa hiviä esiintyy enemmän.

– Isot ryhmät ovat miehet, joilla on seksiä miesten kanssa, korkean esiintyvyyden alueelta tulevat maahanmuuttajat, ja uudempana ryhmänä matkailevat keski-ikää lähestyvät ja jopa sen ylittäneet heteromiehet, Keronen sanoo.

Kerosen mukaan riskiryhmien hakeutuminen testeihin merkitsisi sekä hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn että heidän oman elämänlaatunsa kannalta. Lääkittynä hi-virus ei tartu, ja mitä aikaisemmin tartunta todetaan, sitä parempi hoitotulos on.

Hiv-positiiviset kuolevat Kerosen mukaan Suomessa samoista syistä kuin muutkin ihmiset. Aidsiin kuoleminen on Suomessa hyvin harvinaista.

– Vaikka tartunta todettaisiin myöhäänkin, Suomessa yleensä saavutetaan hyvä hoitotulos, Keronen sanoo.

Hiviä hoidetaan päivittäin otettavalla lääkkeellä. Kehitteillä olevien pitkävaikutteisempien lääkkeiden tulo markkinoille voi olla vielä vuosien päässä.