Hiv-tartunnan edullista estolääkitystä ei vielä saa Suomesta

Hi-virustartunnan estolääkitys eli prep-lääkitys on selvästi vähentänyt hiv-tartuntoja esimerkiksi Yhdysvalloissa. Se on tarkoitettu niille, joilla on korkea riski saada hiv-tartunta.

– Prep-lääkitys on erittäin tehokas. Tulokset maailmalla ovat yksiselitteisiä, sanoo erikoistutkija Kirsi Liitsola Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Norjassa prep-lääkitys on ollut käyttäjälle maksutonta muutamien vuosien ajan. Käyttäjiä on noin 800. Suomessa määrä olisi Liitsolan mukaan luultavasti samansuuntainen, noin 500–1 000 ihmistä.

Prep-lääkitys maksaa halvimmillaan Euroopassa noin 50–70 euroa kuussa, jos se toteutetaan rinnakkaislääkkeillä kalliin alkuperäislääkkeen sijaan.

– Hoito on oikein suunnattuna kustannustehokasta. Se kestää useimmiten joitakin vuosia. Hiv-lääkitys taas on elinikäinen ja maksaa kaikkiaan noin puoli miljoonaa euroa henkilöä kohti, selvittää Liitsola.

Suomessa prep-rinnakkaislääkkeillä ei vielä ole myyntilupaa. THL:n asettama asiantuntijaryhmä selvittää parhaillaan, miten hoito tulisi järjestää Suomessa. Työn arvioidaan valmistuvan tämän vuoden aikana.

Suomessa todetaan vuosittain noin 160–170 uutta hiv-tartuntaa. Suuri osa suomalaisten tartunnoista on peräisin ulkomailta, usein Thaimaasta, Venäjältä, Virosta tai Espanjasta.

Lääkehoidon ansiosta immuunikatoon eli aidsiin kuolee Suomessa nykyisin enää yksittäisiä ihmisiä. Lääkitys estää hi-virusten lisääntymisen elimistössä, jolloin virus ei pääse aiheuttamaan aidsia.