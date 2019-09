Hoitaja syytteessä pojan puremisesta päiväkodissa

Hoitajaa syytetään viisivuotiaan pojan puremisesta päiväkodissa. Syyttäjän mukaan hän syyllistyi pahoinpitelyyn. Juttua käsitellään tänään Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa.

Syytteen mukaan nainen puri aggressiivisesti käyttäytynyttä poikaa vasempaan olkavarteen toukokuussa 2018. Pureminen aiheutti lapselle kipua ja mustelmaisen puremajäljen. Hoitaja oli tuolloin päiväkodissa määräaikaisena työsopimussuhteisena lastentarhanopettajana. Poliisikuulustelussa hän on myöntänyt purreensa poikaa.

Pojan äidin oikeudelle toimittaman kirjelmän mukaan lapsi puri lastentarhanopettajaa sen jälkeen, kun hänelle oli muun muassa annettu juotavaa nokkamukista. Äidin mukaan poika koki tämän nöyryyttävänä. Äidin mukaan poika koki päiväkodissa muutakin kuormittavaa, mikä lopulta johti siihen että hän hermostui ja puri lastentarhanopettajaa.

Äidin mukaan huoltajalle kerrottiin päiväkotipäivän jälkeen, että lapsi on purrut, häntä on rauhoitettu ja hän on pyytänyt anteeksi. Äiti kertoo huomanneensa puremajäljet pojan käsivarressa vasta illalla.

Puremistapauksen jälkeen poika on äidin mukaan kokenut turvattomuuden tunnetta ja pelkoa tuttujakin ihmisiä kohtaan. Äiti luonnehtii lastaan tavalliseksi, vilkkaaksi pojaksi.