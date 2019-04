Hoitamaton suu voi viedä tehohoitoon – hammasperäinen infektio voi jopa tukehduttaa

Kesällä 2016 Pohjois-Karjalan keskussairaalassa hoidettiin useita erityisen vaikeita pään ja kaulan alueen hammasperäisiä infektioita peräkkäin. Lääkärit hämmästelivät, olivatko syvät kaulainfektiot lisääntymässä vai oliko kyseessä vain sattuma.

– Tapauksia tuli ryppäissä, ja ne johtivat pitkiin tehohoitojaksoihin. Päätimme selvittää, ovatko tapaukset todella lisääntyneet, korva-, nenä- ja kurkkutautien ylilääkäri Jukka Kokkonen kertoo.

Tutkimuksessa olivat mukana myös suu- ja leukasairauksien klinikan ylihammaslääkäri Helena Tiainen ja erikoistuva hammaslääkäri Mervi Tuomisto. Tuloksena oli, että syviä kaulainfektioita on Pohjois-Karjalassa lähes kaksi kertaa niin paljon kuin Suomessa keskimäärin ja että lähes puolet tapauksista oli hammasperäisiä. Suuri osa potilaista oli terveitä työikäisiä.

Vakavien tapausten määrä yllätti lääkärit

Keskussairaalan hammaslääkärit hoitavat lievempiä, sairaalahoitoa vaativia tulehdustapauksia lähes viikoittain. Silti vakavien tapausten määrä yllätti.

– Yli 60 prosenttia potilaista leikattiin vuorokauden sisällä. Pääsääntöisesti hoito etenee niin, että tulehtunut hammas poistetaan ja samassa leikkauksessa paise avataan kaulalta. Leikkaushoidon lisäksi potilasta hoidetaan antibiooteilla. Useimmiten yksi leikkaus riittää, mutta joskus tarvitaan useampi, Kokkonen ja Tiainen kertovat.

Leikkauksen jälkeen potilas on sairaalassa keskimäärin viikon. Kokkonen ja Tiainen korostavat, että vakavissa kaulainfektioissa on kyse henkeä uhkaavasta sairaudesta. Tulehdus voi levitä rintakehän suuntaan.

– Kun paise tulee kaulaan, ensimmäinen huoli on, että ilmatila menee tukkoon ja ihminen tukehtuu. Tilanne on erittäin vakava, jos tulehdus on edennyt rintakehän sisälle. Sairaalassa on ollut tapauksia, joissa tulehdus on levinnyt esimerkiksi silmäkuoppaan, aivoihin ja selkäytimeen, Kokkonen sanoo.

Hoitoon mennään usein vasta, kun on pakko

Mistä suuri määrä hammasperäisiä tulehduksia sitten johtuu? Ei ainakaan Siun soten hoitokäytännöistä, jotka ovat valtakunnallisten Käypä hoito -suositusten mukaisia, vakuuttavat Kokkonen ja Tiainen.

Yksi merkittävä syy voi olla se, että Pohjois-Karjalassa on väestöön suhteutettuna vähemmän hammaslääkäreitä kuin muualla Suomessa. Erikoishammaslääkäritilanne on maan huonoin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen asiantuntija-arvion mukaan Pohjois-Karjalassa ei hakeuduta ylipäätään avoterveydenhuollon lääkäriin. Lääkärikäyntejä oli vähemmän kuin missään muussa maakunnassa ja viidennes vähemmän kuin Suomessa keskimäärin. Sairaalan päivystyskäyntien määrä taas on yli kaksinkertainen maan keskiarvoon verrattuna. Samalla sairastavuus ylittää selvästi maan keskiarvon, ja sairastavuuden on todettu lisäävän hammastulehdusten leviämisen riskiä.

– Kärjistäen voi sanoa, että täällä tullaan hoitoon vasta, kun on pakko. Ihmisten olisi kuitenkin tärkeää tietää, miten vakavia sairauksia suun ongelmat voivat aiheuttaa. Pienestä jomotuksesta voi mennä päivä tai kaksi, kun tulehdus kunnolla lehahtaa, kaula turpoaa ja suuhun valuu märkää. Sitten on jo kiire sairaalaan, Tiainen toteaa.

Suun kunto vaikeuttaa kokonaisterveyteen

Tiainen haluaa lisätä tietoisuutta suun kunnon vaikutuksista kokonaisterveyteen. Pohjois-Karjalassa huono suun kunto usein viivästyttää syöpähoitojen aloitusta ja sydänleikkauksia, koska hampaisto on hoidettava ensin kuntoon.

– Myös monilla vanhuksilla – etenkin muistisairailla – on niin huonossa kunnossa hampaat, että ne on poistettava nukutuksessa.

Tärkeintä olisikin, että jokainen hoitaisi itse hyvin suunsa ja kävisi määräaikaistarkastuksissa. Tiainen ja Kokkonen sysäävät vastuuta kaikille lääkäreille, jotta he katsoisivat suuhun ja ohjaisivat riskipotilaat tarvittaessa hammaslääkärille. Hammaslääkäripelko ei ole enää este suun hoitamiselle, sillä potilas saa tarvittaessa rauhoittavia lääkkeitä ja jopa nukutuksen. Myöskään rahan ei pitäisi olla este suun hoitamiselle.

– Julkisen terveydenhuollon pitäisi pystyä huolehtimaan tarpeellisesta hammashoidosta. Ehkä Kela-korvauksia pitäisi myös tarkastella uudelleen.