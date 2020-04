Hoitohenkilöstöä huolestuttaa suojavarusteiden riittävyys – ministeri lupaa ensimmäisiä suojamateriaalien lisätoimituksia Suomeen tällä viikolla

Hoitohenkilökunnan suojavarusteiden tilanne on valtakunnallisesti hyvä, mutta yksittäisillä alueilla on tarvetta suojamateriaalien täydennyksiin. Näin kertoi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) keskiviikkona hallituksen tiedotustilaisuudessa.

Pekosen mukaan terveydenhuollon henkilökunnan huoli varusteiden riittävyydestä ja saatavuudesta on kuultu ministeriössä ja siihen on reagoitu.

– Valtio hankkii lisämateriaaleja ja täydentää Huoltovarmuuskeskuksen varastoja koko ajan, hän rauhoitteli.

Pekonen kertoi, että huoltovarmuusvarastoista on jo jaettu mittavia määriä materiaalia erityisesti Uudenmaan alueelle, mutta myös muualle Suomeen.

– Koronavirusepidemia on levinnyt Uudellamaalla ja myös muualla Suomessa voimakkaasti, ja sairaalahoitoon joutuneiden koronaviruspotilaiden määrä on kasvanut. Tämä on odotetusti lisännyt suojavarusteiden tarvetta monissa terveydenhuollon yksiköissä.

Ministeri kuitenkin painotti, että tiloja, hoitolaitteita ja lääkkeitä on terveydenhuollossa riittävästi.

Hän sanoi ministeriön olleen jatkuvasti yhteydessä sairaanhoitopiireihin ja erityisvastuualueiden johtoon ja kartoittaneen kriittisimpien suojavarusteiden akuutteja tarpeita.

– Tilannekuva materiaalien osalta terveydenhuollon kentällä perustuu sairaanhoitopiirien ja kuntien antamiin tietoihin, Pekonen sanoi.

Ohjeistusta yhdenmukaistettu

Hoitohenkilökunnalla ympäri Suomen on ollut huoli siitä, miten he pystyvät suojautumaan koronavirukselta potilaskontakteissa, kertoi työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä Tehystä STT:lle.

Ojanperän mukaan suojavarusteista on edelleen pulaa sairaanhoitopiireissä, vaikka tilanteen piti helpottua, kun huoltovarmuusvarasto päätettiin avata 23. maaliskuuta.

– Sehän oli helpottava tieto, mutta edelleen meille tulee viestiä siitä, että ei niitä ole vieläkään riittävästi.

Hänen mukaansa työnantajien pitää kartoittaa, mistä on puutetta ja miten toiminnassa voidaan puute huomioida sekä antaa selkeät ohjeistukset työntekijöille.

– Ymmärrän kuitenkin, että työnantajan on ollut vaikea tehdä ohjeistuksia, kun viranomaistenkaan ohjeet eivät ole olleet yhdenmukaisia. Nyt niitä on koitettu yhdenmukaistaa.

STM päivitettyjen ohjeiden mukaan myös kotihoidossa hengitystieinfektioon sairastunutta potilasta hoidettaessa ja henkilökohtaisen avun saajaa avustettaessa on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojusta, suojakäsineitä ja suojatakkia tai esiliinaa.

Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kertakäyttöistä kankaista suojainta, esimerkiksi huivia. Kankaista suojainta käytetään vain kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön jälkeen.

Pekonen tähdensi, että ohjeita ja suosituksia varusteiden käytössä on tärkeää noudattaa, koska koronavirusepidemia on lisännyt suojamateriaalien käyttöä merkittävästi suhteessa normaalitilanteeseen.

Ministeriön linjauksen mukaan työnantajan velvollisuus on antaa henkilökunnalle selkeä ja tarkoituksenmukainen ohjeistus tartunnan torjunnassa noudatettavista toimenpiteistä.

Kotimaisen tuotannon aloittamista selvitetään

Pekosen mukaan lisähankinnoista on jo tehty sopimuksia ja hankintoja useilla miljoonilla euroilla. Hänen mukaansa valtio hankkii edelleen lisää muun muassa kirurgisia kertakäyttöisiä maskeja, suojavaatteita kuten takkeja, hengityssuojaimia ja visiirejä.

Varusteita hankitaan useiden hankintarenkaiden kautta, muun muassa EU:n yhteishankintamekanismin ja Puolustusvoimien kautta.

– Ensimmäisiä suojamateriaalien lisätoimituksia saapuu Suomeen tällä viikolla. Materiaalit jaetaan viiden erityisvastuualueen kautta.

Valtion hankintojen lisäksi yksittäiset toimijat toimittavat pienempiä määriä materiaaleja ja laitteita suoraan terveydenhuollon toimijoille.

Pekosen mukaan valtio selvittää parhaillaan myös kotimaisen tuotannon käynnistämistä materiaalisen valmiuden turvaamiseksi Suomessa. Suojaimien on kuitenkin täytettävä EU:n terveys- ja turvallisuusvaatimukset.