Hoivakodin karu arki paljastui – Siilinjärvi vaatii Attendolta selvitystä kuuden vanhuksen kuolemasta

Siilinjärven kunta vaatii hoivayhtiö Attendolta selvitystä kuuden vanhuksen kuolemasta hoivakodissa Siilinjärven Vuorelassa. Kuolemat ovat kunnan tietojen mukaan tapahtuneet Vänrikki-hoivakodin tehostetun palveluasumisen osastolla, jossa oli tarkastushetkellä 29 asukasta. Kuusi osaston asukasta kuoli vain neljän viikon sisällä tammi–helmikuussa.

– Määrä on suuri, en ole aiemmin törmännyt vastaavaan. Emme vielä tiedä, ovatko kuolemat tapahtuneet luonnollisesti vai liittyykö niihin laiminlyöntejä. Täytyy muistaa, että kyse on huonokuntoisista ikäihmisistä, Siilinjärven vt. hoito- ja vanhustyön johtaja Marja Kavilo kommentoi.

Kuolemat paljastuivat kunnan edustajille valvontakäyntien yh­teydessä. Kavilo ei osaa kertoa tapauksista enempää, koska ei ole itse ollut paikalla.

– Yleisesti ottaen hoivakodin on pystyttävä kuolemantapauksissa avaamaan, onko heillä keinoja niiden ehkäisemiseksi. Onko riittävästi henkilökuntaa, toimiiko nesteytys, kaatumisen ehkäisy ja apuvälineiden käyttö ja tunnistetaanko sairauksia, Kavilo sanoo.

Valvontakäynneistä tehdyt tarkastuskertomukset on toimitettu valvovalle viranomaiselle aluehallintovirastoon. Attendolta pyydetään kuolemiin liittyen selvitystä siitä, miten ”asiakasturvallisuutta heikentävät ja riskiä aiheuttavat tilanteet” voitaisiin tunnistaa ja korjata.

Attendon viestintäpäällikkö Ilona Sammaljärvi kommentoi asiaa Savon Sanomille sähköpostitse.

– Näistä kuudesta kuolemantapauksesta kaikki eivät tapahtuneet hoivakodissa, vaan osa tapahtui jatkohoitopaikassa. Kuolemien taustalla ei ole todettu hoitovirheitä.

Sammaljärven mukaan tieto perustuu lääkärin tekemiin kuolemansyytutkimuksiin. Attendo ei antanut mahdollisuutta puhelinhaastatteluun ”aikataulusyistä”.

Attendo kommentoi, että yleisesti ottaen asukkaat siirtyvät tehostettuun palveluasumiseen entistä vanhempina ja huonokuntoisempina.

Valvontakäynneillä paljastui paljon muutakin kuin runsas määrä kuolemia. Tarkastuskertomuksen mukaan yhdeksää hoivakodin asukasta on pidetty lukittujen ovien takana ilman, että asiasta on sovittu kirjallisesti. Menettely voi olla lainvastainen.

– Se oli todella iso yllätys. Sellaisesta pitäisi ehdottomasti sopia asukkaan tai omaisen kanssa ja olla mustaa valkoisella, Kavilo sanoo.

Pöytäkirjassa kerrotaan, että hoivakodissa vieraillut tarkastaja kuuli ”jyskytystä lukitun oven takaa”. Huoneessa oli samana päivänä yksikköön tullut vanhus, joka oli teljetty sisään vastoin tahtoaan. Hän luuli joutuneensa vankilaan.

Hoivakodin mukaan kyseessä oli vahinko, sillä oven lukitseminen oli edellisen asukkaan toive. Attendo myöntää kirjausvirheet mutta kiistää, ettei ovien lukitsemisesta olisi sovittu suullisesti.

Hoivakotiin tehtiin ennalta sovittu valvontakäynti 6. helmikuuta ja lisäksi yllätystarkastus 31. tammikuuta. Taustalla oli omaisilta ja yksikössä käyneiltä hoitoalan ammattilaisilta tullut palaute.

– Yllätyskäyntiä ei yleensä käytetä, koska silloin kaikkea tarvittavaa tietoa ei välttämättä ole saatavilla. Vänrikin kohdalla tehtiin poik­keus, koska yhteydenottoja tuli paljon, Kavilo kertoo.

Hoivakodin asukkaita hoitava lääkäri kertoi, että lääkärin määräämiä kontrollikokeita ja seurantoja on jäänyt tekemättä. Esimerkiksi sydänsairaan vanhuksen verenpaineen seurantaa on laiminlyöty. Lääkärin mukaan ”unohduksia ja sekaannuksia on sattunut puolen vuoden aikana huomiota herättävän useasti”.

Attendon mukaan kontrolleihin liittyvät epäkohdat on nyt korjattu.

Hoivakodin ongelmat näyttävät kiteytyvän henkilökunnan niukkuuteen. Vaihtuvuus on myös ollut suurta. Esimerkiksi kaksi sairaanhoitajaa on irtisanoutunut koeajallaan.

Vänrikin hoitajamitoitus on ollut tarkastuskertomuksen mukaan luvan mukaisessa minimissä 0,5:ssä.

– Se ei kuitenkaan välttämättä riitä, jos runsaasti hoitoa vaativia vanhuksia on paljon. Olen huolissani henkilöstön riittävyydestä, Kavilo sanoo.

Attendon mukaan yksikön hoitajamitoitus on kunnossa ja luvan mukainen.

Hoivakodin johtaja arvostelee tarkastuskertomuksessa työnantajaansa huonosta perehdyttämisestä uuden hoivakodin käynnistämisessä.

Attendo vastaa, että johtajan kanssa on keskusteltu asiasta ”hyvässä yhteisymmärryksessä”.

– Tämä on meille tärkeä palaute, ja johtajien perehdyttämiseen panostetaan tänä vuonna entistä enemmän. Attendo on jo ottanut käyttöön uuden perehdytysohjelman.

Siilinjärven kunta odottaa Attendolta selvitystä Vänrikin ongelmista 4. maaliskuuta mennessä.