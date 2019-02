Hoivakodissa asunut 84-vuotias mies laihtui 16 kiloa alle vuodessa – lopulta yllätysisku paljasti Attendo Holstinpuiston ongelmat

Jyväskylän kaupunki ilmoitti vanhusten palveluasumisen yksikön Attendo Holstinpuiston ongelmista aluehallintovirastolle jo vuoden 2018 lopulla.

Kaupungin viime lauantaina tekemä yllätystarkastus paljasti kuitenkin, että yksikössä oli edelleen vakavia puutteita.

Jyväskylän vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana kertoo, että ongelmia oli asukkaiden perus- ja lääkehoidossa sekä henkilömitoituksessa.

– Asiakkaita oli yksin ruokailemassa, lisäksi lääkehoidossa nähtiin vakavia puutteita.

Kaupunki otti yhteyttä aluehallintovirastoon, joka teki myös tarkastuskäynnin Holstinpuistoon. Aluehallintovirastosta kerrotaan, että keskeneräisestä valvonta-asiasta ei anneta tietoja, mutta työskentely on paraikaa tiivistä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Tällä hetkellä kaupunki on sijoittanut Holstinpuistoon omia sairaanhoitajia, jotka Raappanan mukaan valvovat ja opastavat, että lääkehoito saadaan kuntoon. Hänen mukaansa lääkehoidossa on ollut paljon pielessä.

– Lääkehoitosuunnitelmassa on ollut paljon puutteita, esimerkiksi siinä, miten lääkkeitä jaetaan ja säilytetään, Raappana luettelee.

Hänen tietoonsa ei kuitenkaan ole tullut tavallista enempää vakavia vaaratilanteita, mutta jokainen vaaratapahtumailmoitus käydään vielä läpi.

Myös hoitajia ja tukipalvelutyöntekijöitä on velvoitettu lisäämään.

Nimettömän pysyttelevä omainen kertoo, että hänen isänsä terveydentila romahti Holstinpuistossa hoitamisen aikana vuosina 2016–2017. Omainen on tehnyt hoidosta reklamaation Jyväskylän kaupungille.

Muistisairas 84-vuotias mieshenkilö oli alle vuoden asumisaikana muun muassa laihtunut 80-kiloisesta 64-kiloiseksi eli noin 16 kiloa ja tämän hemoglobiini oli romahtanut 68:aan.

Lisäksi omaisen mukaan ainakin neljästi kävi niin, että ruoat oli jo korjattu pois, mutta vanhusta ei ollut haettu huoneestaan syömään lainkaan. Vanhukselle oli kirjattu myös annetun lääkkeitä ajankohtana, jolloin tämä ei ollut edes hoidossa hoivakodissa.

Kesällä 2017 sattui omaisen kertoman mukaan tilanne, jossa vanhus sai sydäninfarktin, mutta häntä ei toimitettu hoitoon ennen kuin seuraavana päivänä, vaikka omainen pyysi hoitoon pääsyä. Nyt vanhus ei ole enää hoidossa Holstinpuistossa.

Espoolaiset Hans Sundblad ja Ritva Punamäki-Sundblad olivat tulleet tapaamaan Hans Sundbladin kummitätiä ja kuulivat vasta aamulla hoivakodin tilanteesta.

– Kyllähän se vähän huolestutti, Sundbladit kertoivat.

Itse he eivät ole havainneet epäkohtia kummitädin hoidossa.

Lopulta tytär vaihtoi isänsä lakanat ja leikkasi kynnet – Pekka Kalteenmäen vaatteita ei vaihdettu eikä häntä pesty viikoittain Attendon hoivakodissa Jyväskylässä

Raappana kertoo, että Holstinpuiston toimintaan on jouduttu puuttumaan useita kertoja.

– Toimenpiteitä on tehty aika ajoin. Tilanne on korjautunut, mutta viime syksynä kokonaisuus lähti menemään alaspäin, Raappana sanoo.

Reklamaatioita on tullut hänen mukaansa asiakkailta, mutta myös hoitohenkilökunnalta. Hän huomauttaa kuitenkin, että hoivakodissa on loistavia, hyviä hoitajia, mutta he ovat joutuneet tekemään paljon tukipalvelutyötä.

– Mitoitus on sellainen, että vaadimme, että yksikössä on 32 hoitotyötä tekevää, ja lisäksi tukipalveluhenkilöstöä. Siellä on ollut kolmen hoitajan vaje, mutta he ovat nyt pystyneet osoittamaan, että tilanne on korjattu, Raappana sanoo.