Holiday Club Resorts esittää Himoksen kylpylän aiesopimukselle jatkoaikaa – investointipäätöksiä ei ole tehty, vaikka sopimus allekirjoitettiin jo vuonna 2015

Holiday Club Resorts (HCR) toivoo Himoksen kylpylän aiesopimukseen vuoden jatkoaikaa. Jämsän kaupunginhallitus päättää asiasta maanantaina.

Kaupunginjohtaja Ilkka Salminen esittää hallitukselle, että lisäaikaa annettaisiin tämän vuoden loppuun sillä ehdolla, että investointipäätös syntyy ja rakentaminen alkaa ennen sitä, muutoin sopimus raukeaisi.

HCR toivoo aikaa, koska kylpylän ja hotellin suunnittelu ovat vielä kesken eikä investointipäätöksiä ole tehty.

– Koska aiesopimuksemme on umpeutumassa 3.2.2019, esitämme että jatkamme aiesopimusta sellaisenaan yhdellä vuodella, täsmentäen siihen uuden suunnitelman tarvittavat selvitykset ja kaavoitustarpeet. Tavoitteenamme on saada vuoden jatkoajan puitteissa hankkeeseen päätöstä ennakkomyynnin, rahoituksen ja investointipäätöksen tai toteuttamismahdollisuuden osalta, pyytää johtaja Tapio Anttila sopimusosapuolille suunnatussa kirjelmässään.

Aiesopimus allekirjoitettiin 8. lokakuuta 2015. Sen osapuolia ovat Jämsän kaupunki, HCR ja Lemminkäinen Talo Oy (YIT) ja Tobermore Oy.

Kaupunki sitoutui sopimuksessa kaavoitukseen. Alueen asemakaava sai lainvoiman helmikuussa 2017.

Jos aiesopimus raukeaisi, ei osapuolilla olisi mahdollisuutta aloittaa seuraavien seitsemän vuoden aikana rakentamista kenenkään muun kanssa ilman Lemminkäisen suostumusta.

Investointipäätöstä on viime vaiheessa odotettu ja lupailtu jo vuodesta 2017. Vuoden 2017 suunnitelmien mukaan kylpylän oli määrä olla valmis tämän vuoden lopulla.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen (sd.) pitää lisäaikaa järkiratkaisuna.

- Olisimme toivoneet, että asiat olisivat edenneet toivotussa aikataulussa. Tämä on kuitenkin nyt järkevin ratkaisu On positiivista, että asia on heillä edelleen vireillä.