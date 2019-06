"Homoudella ei ole tässä työssä merkitystä" – Kuusi vuotta sitten Ari Kotisaari siunattiin lähetystyöhön ja vihittiin papiksi, seurauksena oli vihapostiryöppy

Kun Ari Kotisaari, 60, ja hänen puolisonsa Tapani lähtivät lähetystyöhön Kambodzhaan, evankelis-luterilaisen kirkon konservatiivit uhkasivat lopettaa Suomen Lähetysseuran tukemisen.

– Ihailen sitä suoraselkäisyyttä, jolla Lähetysseura johdonmukaisesti ilmoitti olevansa syrjimätön työpaikka, kertoo äskettäin Lähetysjuhlilla Jyväskylässä vieraillut Ari Kotisaari.

Hän ei ole aiemmin juuri kokemuksesta julkisuudessa puhunut.

– Puheenjohtaja, piispa Matti Repo jaksoi vastata kaikille, että tärkein kriteeri on pätevyys.

Suomalaiset kirkon konservatiivit olivat kuusi vuotta sitten yhteydessä myös aasialaisiin piispoihin, jotka olivat sen jälkeen yhteydessä Lähetysseuraan. Aasiaan oli annettu tietoa, että homopari aikoo perustaa sinne homokirkkoja.

Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola siunasi Ari ja Tapani Kotisaaren lähetystyöhön kesäkuussa 2013. Samalla hän vihki Ari Kotisaaren papiksi.

Ari Kotisaarella oli vahva pappiskutsumus ja pappeus oli hänelle vuosikymmenten odotusten täyttymys.

– Irjalle siitä alkoi vihapostiryöppy huoritteluineen ja tappouhkauksineen.

Lähetystyönsä alussa Kotisaaret saivat porttikiellon aasialaisiin protestanttisiin kirkkoihin, myös jumalanpalveluksiin. Paikallinen katolinen isä avasi heille kirkkonsa seurakunnalliset ovet.

Ari Kotisaari on taustaltaan pitkän linjan teologi, joka on työskennellyt valtakunnallisen Seurakuntaopiston johtajana. Hänellä on lisäksi vuosikymmenten kokemus johtamisen konsulttina.

Lähetystyössä hänen tehtävänsä oli tukea ja kouluttaa 12 kansalaisjärjestön johtajia ja johtoryhmiä Kambodzhan lisäksi Thaimaassa, Myanmarissa, Laosissa ja Vietnamissa.

– Työskentelin johtamisen kehittämisen asiantuntijana. Kambodzhassa oli kadonnut kansanmurhan jäljiltä johtamisosaaminen ja nuoremmilla ikäluokilla oli suuri nälkä kehittyä.

Tapani Kotisaari työskenteli kehitysyhteistyökoordinaattorina. Hän tuki, ohjasi ja valvoi kansalaisjärjestöjen toimintaa.

– Tapani auttoi oppimaan, kuinka talous, kirjanpito ja hallinto hoidetaan hyvin ilman korruptiota.

Tapani Kotisaari on taustaltaan maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, jolla on pitkä tausta kehitysyhteistyössä. Lisäksi hän on työskennellyt aiemmin ulkoministeriössä valvomassa kansalaisjärjestöjen rahankäyttöä ja hanketoimintaa.

Ari Kotisaari havaitsi lähetystyössä, että länsimaiden perustamissa kansalaisjärjestöissä oli länsimaisia johtajia.

– On hyvin inhimillistä, että lapsi, jonka olet sinne synnyttänyt, jää sinuun riippuvuussuhteeseen. Yksi keskeinen tehtäväni oli osoittaa länsimaisille johtajille, että ”hei, näetkö, mitä on tapahtumassa, sinun on aika päästää irti ja siirtyä taakse”.

– Paikallisille tehtäväni oli osoittaa, että ”tulevaisuus on sinun käsissäsi, sinun on aika ottaa valta ja vastuu”.

Ari ja Tapani Kotisaaren lähetystyöhön oltiin paikan päällä Aasiassa niin tyytyväisiä, että heitä pyydettiin ruohonjuuritasolla myös kirkkokumppaneiksi.

– Kambodzhassa vaihtui luterilaisen kirkon johtaja, aiemmin sitä johdettiin Singaporesta. Uusi johtaja kutsui luokseen. Hän pyysi anteeksi, ettemme olleet saaneet tulla jumalanpalveluksiin ja kysyi, voisinko tulla kouluttamaan heidän pappejaan johtamisessa.

Ari ja Tapani Kotisaari palasivat lähetystyöstä puolitoista vuotta sitten.

Aasialaisille kumppaneille ammatillinen osaaminen on tärkeintä

Keskisuomalainen tapasi Jyväskylän Lähetysjuhlilla aasialaisia johtajia, joiden johtamisen kasvua Ari Kotisaari oli lähetystyössä tukenut. Kahden kansalaisjärjestön ja Kambodzhan luterilaisen kirkon johtaja kertoivat, että Kotisaari antoi paljon käytännön välineitä johtamiseen ja verkostoitumiseen.

First Step Cambodian toiminnanjohtaja Chamreun Yaim kertoi, että aiemmin hän oli johtajana etäinen alaisilleen, eikä uskaltanut johtaa länsimäisen perustajan rinnalla.

– Ari ei kertonut, mitä pitää tehdä, vaan auttoi minua ymmärtämään omaa johtajuuttani. Hän tuki roolin ja auktoriteetin ottamista askel askeleelta. Nyt minun on helpompaa olla henkilöstön kanssa ja he ovat tyytyväisempiä.

Luterilaisen maailmanliiton buddhalainen Laosin ohjelmajohtaja Vongmany Vongphachanh on kiitollinen Ari Kotisaaren apuun tiimin tukemisessa ja hyvän johtamisen oivaltamisessa.

– Arin ja Tapanin työpanos oli erittäin tärkeä kädenojennus Suomen Lähetysseuralta. Tapani ei ollut pelkkä toimistovirkailija, vaan meni kyliin ja neuvoi, kuinka eri kasvilajeja kasvatetaan ja miten ilmasto vaikuttaa niihin.

Kambodzhan luterilaisen kirkon johtaja Daniel Orn pitää tärkeänä Ari Kotisaaren työtä kirkkonsa pappien johtamiskoulutuksessa.

– Hän tuki meitä vastuun ottamisessa paikallisesta kirkosta. Auttoi, kuinka olla johtajana itsenäinen.

Vongmany Vongphachanh kertoi, että laosilaisessa johtoryhmässä oli työskennellyt jo aiemmin homoseksuaali, joka oli tunnettu erinomaisista yhteistyötaidoistaan.

– Ammattiosaaminen on tärkein asia työssä. Enemmän yhteiskunnassamme on ollut pelkoa kristillistä organisaatiota kohtaan. Nyt meillä on hyvä yhteistyö ja verkosto paikallisen hallinnon kanssa.

Chamreun Yaim hämmästelee, että kristillisissä kirkoissa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia.

– Emme voi kohdella ihmisiä eriarvoisesti.

”Kirkon täytyy noudattaa lakia”

Ari Kotisaari on yksi noin sadasta suomalaispapista, joka suostuu vihkimään homoseksuaaleja avioliittoon.

Hän uskoo, että on vain ajan kysymys, että piispojen täytyy ottaa asiaan myönteinen kanta ja tuomiokapitulit lopettavat rangaistusten jakamisen.

– Kirkon pitää instituutiona noudattaa Suomen lainsäädäntöä.

Pappeus on ollut nuoresta alkaen Kotisaaren kutsumustyö. Kun hän valmistui teologiksi 1990, hän varasi Helsingin piispalle ajan ja kertoi homoseksuaalisuudestaan.

– Eero Huovinen totesi, ettei voi vihkiä minua papiksi. Olin pettynyt, etten saanut mahdollisuutta kutsumustyöhöni.

Kotisaari tunsi olevansa vääränlainen ja ei-kelvollinen kirkolle. Hän työskenteli pitkään johtamisen konsulttina.

– Koen silti, että meillä oli hyvät henkilövälit Eero Huovisen kanssa ja hän arvosti minua ammatillisesti.

Johtaessaan kirkon Seurakuntaopistoa Kotisaari pyysi vuonna 2005 Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikalta pappisvihkimystä.

– Hän kieltäytyi ja sanoi, että hänellä on kirkolliskokouksen asettaman työryhmän työ niin hankalassa vaiheessa, ettei katso mahdolliseksi vihkiä minua papiksi.

– Se kieltäytyminen oli vielä kipeämpi. Kuvittelin ajan muuttuneen ja minut rekrytoitiin kirkolliseen organisaatioon tietäen, että olen homo ja elän parisuhteessa.

Kotisaarelle ei ole tullut mieleenkään erota kirkosta.

– Olen aina rakastanut sitä niin raihnaisena kuin se onkin. Jos etsisi täydellistä kirkkoa, saisi jäädä ilman kirkkoa.

Piispa Irja Askola vihki Kotisaaren papiksi 2013. Kotisaaren mukaan homojen pappeus on Etelä-Suomessa nykyään arkipäivää, kuten myös homojen vihkiminen avioliittoon.

– Juridisesti olemme virkamiehiä, jotka suorittavat lain oikeuttamia ja velvoittamia tehtäviä. Suon silti, että joillekin papeille omatunto ei mahdollista homojen vihkimistä. Kirkon täytyy olla turvallinen tila, emme saa tuomita heitä.