Hornetit pitävät lypsytauon Lusin harjoituksissa – näin toimitaan, jos lentäjä havaitsee häiriön ilmassa

Tiivis ja jatkuva harjoittelu on tärkeää varusmiehille, jotka osallistuvat Karjalan lennoston lentotoimintaharjoitukseen Heinolan Lusissa tällä viikolla. Lentoonlähtöjen ja laskeutumisten harjoittelu on Baana 19 -harjoituksen keskeisin osa, mutta lentäjän on tärkeää osata laskeutua turvallisesti myös häiriötilanteessa, toteaa harjoituksen johtajana toimiva Karjalan lennoston komentaja, eversti Timo Herranen.

Tiistaina Karjalan lennosto esitteli median edustajille, miten toimitaan, jos lentäjä havaitsee häiriön koneen toiminnassa. Lentäjän tulee ilmoittaa häiriöstä valmiudessa olevalle miehistölle, joka virittää vaijerin maahan ennalta sovittuun laskeutumispaikkaan alle minuutissa.

– Vaijerin avulla kone saadaan ohjattua alas turvallisesti, kertoo tiedotussihteeri Risto Hyvärinen.

Eri puolilla Suomea sijaitsevien maantietukikohtien käyttö on tärkeä osa ilmavoimien taktiikkaa. Lentotoimintaharjoituksia järjestetään maantietukikohdissa kerran vuodessa, ja eri lennostot toteuttavat harjoituksia omalla vuorollaan. Myös reservin kertausharjoitukset kuuluvat olennaisesti lentotoimintaharjoituksiin.

– Lusin harjoitus on osa hajautettua lentotoimintaa, jota on tehty jo talvisodan aikana, Herranen kuvailee.

Tämänvuotinen harjoitus on Herrasen mukaan suppeampi kuin vuonna 2016, jolloin Karjalan lennosto harjoitteli Lusissa edellisen kerran. Tuolloin harjoitusten kohokohtana oli Ruotsin ilmavoimien Gripen-monitoimihävittäjien vierailu.

– Valmistaudumme parhaillaan myös vuoden pääharjoitukseen eli syys-lokakuun vaihteessa järjestettävään Ruska 19:ään. Siksi olemme Heinolassa liikkeellä kevyemmällä jalanjäljellä, Herranen toteaa.

Lusissa nähdyillä Hornet-monitoimihävittäjillä lennetään Herrasen mukaan vuoteen 2025 asti. Sen jälkeen ne alkavat olla elinkaarensa päässä, mutta tällä hetkellä niiden toimintakyky on hyvällä tasolla.

Suomalaisten Hornetien suorituskykyä testattiin viime vuonna USA:n ilmavoimien Red Flag Alaska -harjoituksessa, joka lukeutuu maailman vaativimpiin ilmaoperaatioharjoituksiin.

– Pärjäsimme hyvin, ja osaamisemme todettiin olevan kovaa luokkaa, Herranen sanoo.

Suomalaisten osaaminen on pantu merkille myös muissa kansainvälisissä harjoituksissa, joihin ilmavoimat osallistuu säännöllisesti.

– Toisinaan on ihmetelty, miten varusmiehet voivat suoriutua annetuista tehtävistä. Arvostelijat ovat kuitenkin yllättyneet, mihin kaikkeen he pystyvät, Herranen kehuu.

Lentotoiminta-alueella ei saa lennättää drone-lennokkeja harjoituksen aikana. Lusin harjoituksessa kieltoa on Herrasen mukaan noudatettu, mutta muualla Suomessa lennokkien lennättämiseen on jouduttu puuttumaan.

– Dronet ovat alati yleistyvä ilmiö. Suurin osa tapauksista, joista olemme huomauttaneet, on johtunut tietämättömyydestä, Herranen toteaa.

Herranen antaa kiitosta Lusin kylän yhdistyksille, jotka tekevät talkootyötä yleisön palvelemiseksi, sekä lähistön asukkaita, jotka ovat suhtautuneet harjoitukseen myötämielisesti.

Lentotoimintaharjoitus lopetetaan näillä näkymin tänään keskiviikkona, mutta torstaita on pidetty varapäivänä siinä tapauksessa, ettei kaikkia harjoituksia saada vietyä loppuun keskiviikkoiltaan mennessä.

Kaikki harjoituksia varten tehdyt järjestelyt puretaan perjantain ja viikonlopun aikana.