Hotelli Keurusselän tulevaisuus jäi auki

Keuruun kaupunki ei perusta erillistä yhtiötä pyörittämään Hotelli Keurusselän toimintaa alkaneena kesänä. Kaupunginhallitus totesi kunnalle liian isoiksi haasteiksi sitoutuminen vain kahden kuukauden toiminta-aikaan sekä lyhyen valmistautumisajan toiminnan aloittamiseen.

Kaupunginjohtaja Hannu Mars sai valtuutuksen kaupungin puolelta yhdyshenkilöksi, jos mahdollinen yrittäjävetoinen kolmas osapuoli ilmaantuu ja on halukas aloittamaan neuvottelut Työeläkeyhtiö Elon kanssa nyt päättyneen toiminnan jatkamisesta.

– Tulosvastuullinen vetäjä saisi käyttöönsä heti osaavan henkilökunnan. Kyllä minulla on vahva usko, että tämä asia vielä jotenkin hoituu, sanoo Mars.

Työeläkeyhtiö on sanonut irti hotellin vuokrasopimuksen Loma-Keuruu Oy:n kanssa. Yrittäjä Satu Jokihalme on ilmoittanut toiminnan päättyvän juhannukseen. Hänen yrityksensä on pyörittänyt kaupungin vuokralaisena myös siipirataslaiva Elias Lönnrotin toimintaa. Kaupunginhallituksen maanantaisten päätösten myötä myös se saattaa jäädä satamalaituriin.