Hovioikeus: Pudasjärvellä sukulaismiehen päälle traktorilla ajanut tappoi uhrin tahallaan

Rovaniemen hovioikeus on tuominnut pyöräilijän päälle Pudasjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla viime vuoden syyskuussa ajaneen traktorikuskin taposta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Sukulaismies tuli traktorilla ajanutta tuomittua pyörällä vastaan kapealla tiellä, kun keskellä ajorataa ajanut tuomittu käänsi hovioikeuden mukaan traktorin kohtaamishetkellä pyöräilijää päin jarruttamatta lainkaan. Miehillä oli ollut vuosia jatkuneita erimielisyyksiä, ja tuomittu oli hänelle murhatuomiota ajaneen syyttäjän mukaan aiemmin uhannut uhria tappamisella.

Tuomittu kertoi oikeudessa eri tarinan, eikä tappouhkauksestakaan löytynyt näyttöä. Hänen mukaansa vastaan polkupyörällä tullut sukulaismies ajoi tiellä mutkitellen ja kääntyi kohtaamishetkellä traktorin eteen.

– Kysymys oli liikenneonnettomuudesta, joka aiheutui siitä, että (pyöräilijä) oli ajanut jostain syystä yllättäen traktorin eteen. (Pyöräilijän) tarkoituksena ei välttämättä ollut joutua traktorin yliajamaksi vaan vain säikäyttää (kuljettajaa) ja ajattaa traktori mahdollisesti ojaankin, syytetyn kirjallisessa vastauksessa todetaan.

Käräjäoikeuden mukaan tuomittu Eero Niskasaari, 60, vain laiminlöi tien antamisen pyöräilijälle ja tuomitsi miehen tapon sijaan törkeästä kuolemantuottamuksesta vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Hovioikeus päätteli kuitenkin toisin, ja Niskasaari tuomittiin 9,5 vuoden vankeuteen.

Tuomitun kertomus ei ollut uskottava

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että pyöräilevän sukulaismiehen ajotyyli saattoi olla poikkeava hänen kohdatessaan Niskasaaren.

– Kuitenkin tilanteessa, jossa Eero Niskasaari on lähestynyt (pyöräilijää) kapealla tiellä kertomallaan noin 30 kilometrin tuntinopeudella tien keskilinjan tuntumassa, se mahdollisuus, että (pyöräilijä) olisi kääntänyt pyöränsä traktorin kohdatessaan traktorin eteen siten, että hän lähes varmuudella jää traktorin alle, on niin poikkeuksellinen, että sitä on pidettävä hyvin epäuskottavana, oikeus katsoi.

Oikeus ei pitänyt uskottavana myöskään sitä, että tuomitun mukaan hän yritti estää vasemmalle kääntymisellään äkkiliikkeitä tehneen pyöräilijän joutumisen renkaiden alle. Oikeuden mukaan Niskasaari oli nähnyt sukulaismiehen jo kaukaa ja olisi voinut hiljentää vauhtiaan ja ohjata traktorin lähelle tien oikeaa reunaa.

– Kun tuomittu on kertonut, että tilanne oli tullut niin nopeasti, ettei hän ollut ehtinyt jarruttaa lainkaan, ei ole myöskään uskottavaa, että hän olisi kertomallaan tavalla ehtinyt harkita vasemmalle kääntymisen seurauksia oikealle kääntämisen sijasta, tuomiossa päätellään.

Syyttäjän mukaan kyseessä oli murha, koska hän katsoi tuomitun vielä painaneen kauhalla sukulaismiehen kuoliaaksi yliajon päätteeksi. Hovioikeuden mukaan tällaisesta ei kuitenkaan esitetty näyttöä.