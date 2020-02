Hovioikeus: Sunny Car Centerin toimitusjohtaja toimi vähintäänkin vastuuttomasti luovuttaessaan miljoonia epämääräisille tahoille

Turun hovioikeus on määrännyt Sunny Car Centerin toimitusjohtajana toimineen Markku Ritaluoman maksamaan surullisenkuuluisan autokauppahankkeen konkurssipesälle 6,2 miljoonan euron korvaukset. Hovioikeus piti käräjäoikeuden päätöksen muuten voimassa, mutta sovitteli yhtiön hallituksessa Hämeenlinnan kaupunkia edustaneen Iisakki Kiemungin korvausvelvollisuuden 150 000 euroon.

Hämeenlinnaan kaavaillusta Sunny Car Centeristä piti tulla yksi Euroopan suurimmista autokauppakeskuksista. Syyskuussa 2015 hankeyhtiö asetettiin konkurssiin ja useat yhtiön velkojat jäivät ilman rahojaan. Rahaa katosi ylivelkaisesta yhtiöstä ulkomaille miljoonia. Edes hovioikeudessa ei saatu täyttä selvyyttä siitä, miksi näin kävi.

Poliisi tutkii Ritaluoman tekemisiä edelleen epäiltynä törkeänä velallisen epärehellisyytenä, törkeänä kirjanpitorikoksena ja törkeänä veropetoksena.

Hankkeen veturina toiminut liikemies Ritaluoma oli mielestään toiminut riittävän huolellisesti maksaessaan konsultti- ja vakuusmaksuja ulkomaisille sijoittajaehdokkaille tai sellaisina esiintyneille. Hovioikeuden mukaan Ritaluoma rikkoi osakeyhtiölain määräyksiä siirrellessään varoja epämääräisille tahoille pitkin maailmaa.

– Kokonaisuutena arvioiden Ritaluoman ja SCC:n rahoitusjärjestelyt on toteutettu ilman etukäteistä selvitystyötä. Menettely on ollut erittäin riskialtista ja vastuutonta. Vakuuksia ei ole vaadittu, vaan varoja on luovutettu epämääräisille tahoille ilman mitään saamisten turvaa, hovioikeus perusteli ratkaisuaan.

Lähetti rahaa vielä varoituksen jälkeenkin

Ritaluoma lähetti oikeuden mukaan rahaa ulkomaille vielä senkin jälkeen, kun oli saanut poliisilta varoituksen. Viimeisimpien tietojen mukaan Yhdysvalloissa oleskeleva Ritaluoma kertoi joutuneensa useiden taitavien kansainvälisten huijausten kohteeksi. Tästä ei tullut kuitenkaan hovioikeudessa selvyyttä.

– Asiassa ei ole selvitetty, että Ritaluoma ja SCC olisivat joutuneet petoksen tai muun huijauksen uhriksi. Mikäli huijaus olisi tapahtunut, se ei kuitenkaan poistaisi Ritaluoman vastuuta ottaen huomioon hänen vastuuttoman toimintansa asiassa.

Oikeus katsoi näin, että Ritaluoma oli aiheuttanut konkurssipesälle ja sitä kautta velkojille vahingon ainakin törkeästä huolimattomuudesta.

Hallituksen jäsenen olisi pitänyt valvoa aktiivisemmin

Hovioikeuden merkittävin muutos käräjäoikeuden tuomioon on, että hallituksen jäsenenä toimineen Iisakki Kiemungin korvaukset alenivat. Hänetkin tuomittiin korvauksiin, koska osakeyhtiön hallituksella on velvollisuus valvoa, että toimitusjohtaja hoitaa tehtäväänsä asianmukaisesti.

Kiemungin mukaan yhteistyö Ritaluoman kanssa oli hyvin hankalaa, koska Ritaluoma oli usein tavoittamattomissa ja toimi omavaltaisesti.

Oikeus katsoi, että Kiemungin olisi pitänyt selvittää tarkemmin yhtiön taloudellista tilannetta ja rahoitusjärjestelyjä.

– Kiemunki oli luottanut Ritaluomalta saamiinsa tietoihin, vaikka hänellä ei olisi ollut perusteltua syytä näin tehdä.

Käräjäoikeus katsoi aiemmin, että Kiemunki oli hallituksen jäsenenä vastuussa noin viiden miljoonan euron vahingoista. Hänen osuuttaan kuitenkin soviteltiin, ja käräjäoikeus velvoitti hänet osallistumaan korvauksiin 350 000 euron edestä. Oikeus otti jo käräjävaiheessa huomioon sen, että Kiemungin hallitustyöskentely oli vaikeaa ja että hänen oli hallituksen jäsenenä lähes mahdoton valvoa Ritaluoman tekemisiä.

Hovioikeudessa tuosta korvaussummasta suli pois 200 000 euroa.