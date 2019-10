Hovioikeus alkaa käsitellä MV-julkaisun törkykirjoitusten laillisuutta ja infovaikuttamista tutkineen toimittajan vainoamista

Helsingin hovioikeudessa aletaan tänään puida kokonaisuutta, jossa ovat syytettynä muun muassa rasistisista ja herjaavista kirjoituksistaan tunnetun MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin ja Venäjä-yhteyksistään tunnettu Johan Bäckman.

Oikeudenistunto alkaa Janitskinin tekemäksi epäiltyjen törkeiden kunnianloukkausten ja tekijänoikeusrikosten käsittelyllä.

Käräjillä Janitskin tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen yhteensä 16:sta eri teosta. Käräjäoikeuden mukaan Janitskin valjasti verkkojulkaisunsa asiattoman ja useiden ihmisten kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi. Bäckman tuomittiin käräjillä vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen muun muassa Venäjän informaatiovaikuttamista tutkineen toimittajan vainoamisesta.

Janitskin kiistää olleensa julkaisun päätoimittaja

Valituksensa mukaan Janitskin kiistää kunnianloukkausrikokset, tekijänoikeusrikokset, kiihottamiset kansanryhmää vastaan ja rahapelirikokset, joista hänet tuomittiin käräjillä. Hänen mukaansa hänet on tuomittu rikoksista, joihin hän ei ole syyllistynyt ja tuomittu rangaistus on kohtuuttoman ankara syyksiluettuihin tekoihin nähden. Hän perustelee rangaistuksen alentamista myös terveydentilallaan.

– Janitskin ei ole ollut MV-lehti/Uber Uutiset -nimisen verkkojulkaisun sisällöstä vastaava henkilö. Janitskin ei ole ollut vastaava toimittaja eikä Janitskinin voida katsoa olevan rikosoikeudellisessa vastuussa vastaavan toimittajan vastuun nojalla, hänen valituksessaan perustellaan.

Käräjäoikeus katsoi, että Janitskin oli vuodesta 2014 ainakin tammikuuhun 2018 verkkojulkaisujen omistaja, päätoimittaja, vastaava toimittaja sekä sisällöistä vastannut henkilö. Oikeuden mukaan Janitskin oli viime kädessä päättänyt kaikesta verkkojulkaisuissa julkaistusta ja levitetystä aineistosta.

Bäckmanin valitus ja vastaus salattiin

Toimittaja-kirjailija Jessikka Aroon kohdistuneen törkeän kunnianloukkauksen Janitskin kiistää sillä perusteella, että kyse on ollut julkisessa asemassa toimivan yhteiskunnallista valtaa käyttäneen julkisuuden henkilön tavanomaisesta rikostuomion kertomisesta ja toiminnan arvostelusta. Aroon kohdistettua epäiltyä lokakampanjaa aletaan käsitellä oikeudessa viikon päästä.

– Janitskinin tarkoitus ei ole ollut käynnistää viha- tai mustamaalauskampanjaa Aroa kohtaan, Janitskinin valituksessa sanotaan.

Bäckman tuomittiin käräjäoikeudessa Aron vainoamisesta ja maalittamisesta. Aro on sittemmin kirjoittanut kirjan informaatiovaikuttamisesta.

– Kysymys on ollut useita osatekoja sisältäneestä kokonaisuudesta, jonka taustalla ovat olleet Aron Venäjän informaatiovaikuttamiseen liittyneet tutkimukset ja artikkelit. Bäckmanin toiminta on tavoitellusti saanut aikaan sen, että myös muut ihmiset ovat alkaneet häiritä Aroa. Teosta on aiheutunut Aron elämänlaatua vakavasti häirinnyt tila, käräjäoikeus totesi.

Bäckmanin valitus on salattu, eikä hänen asianajajanaan käräjillä toiminut Jyrki Leivonen halunnut kommentoida edes sitä, toimiiko edelleen Bäckmanin asianajajana.

Toimittaja vaatii hovioikeutta korottamaan korvauksia

Janitskin määrättiin maksamaan Arolle korvausta 35 000 euroa ja Bäckman 22 000 euroa. Lisäksi heidät määrättiin maksamaan Aron oikeudenkäyntikulut.

Nyt toimittaja-kirjailija vaatii hovioikeutta korottamaan korvauksia, sillä miesten aikaansaama vihakampanja oli Aron mukaan laajuudeltaan poikkeuksellinen.

– Toiminnan tarkoituksena on ollut saattaa Aroa koskevat halventavat julkaisut mahdollisimman laajan lukijakunnan tietoon Suomessa, ja julkaisuja on levitelty myös Venäjällä ja kansainvälisesti. Vastaajat ovat jatkaneet rikollista menettelyään niin pitkään, ettei Aroon kohdistettu kampanja ole ollut enää kenenkään hallittavissa. Suomen poliisi on vahvistanut Arolle, että häneen kohdistuu Suomessa impulsiivisen väkivallan uhka. Aron muutto ulkomaille on ollut välttämätöntä, Aron vastavalituksessa perustellaan korvausvaadetta.

MV:llä on uusi isäntä Itä-Ukrainassa

Alkuperäinen MV-julkaisu kuopattiin käräjävaiheen jälkeen, ja sen raunioille perustettiin Uusi MV. Sitä luotsaa julkaisun nettisivujen mukaan nykyään Janus Putkonen. Putkonen tuli tunnetuksi perustettuaan Verkkomedia.org-sivuston, joka kuvasi itseään lännen valtamedian haastajaksi.

Sittemmin Putkonen on kertonut perustaneensa Itä-Ukrainan separatisteille lehdistökeskuksen Donetskin alueelle, ja hän tarjosi Iltalehden mukaan Janitskinille poliittista turvapaikkaa Itä-Ukrainan separatistien "Donetskin kansantasavallasta" vuonna 2016.

Putkonen kertoi MV-julkaisun sivuilla huhtikuussa, että julkaisun vastuun kantava uutistoimitus on Donbassissa (nimitys Ukrainan itäisimmälle osalle), mutta sanoo, ettei sillä ole yhteyttä Venäjään tai Itä-Ukrainan separatisteihin. MV-julkaisusta sanojensa mukaan luopunut Janitskin oli tuomionsa jälkeen myös ehdokkaana eduskuntavaaleissa Paavo Väyrysen tähtiliikkeen riveistä, mutta sai vain 384 ääntä eikä päässyt eduskuntaan.