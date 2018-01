Kotimaa 15.01.2018 12:41

Hovioikeus hylkäsi yhden syytteet entisen liivijengiläisen kiristysjutussa

Entistä The Chosen Ones -jengin jäsentä pahoinpideltiin eri kerroilla United Brotherhoodin ja The Chosen Ones -jengin tiloissa Joensuussa joulukuussa 2016. Uhrilta vaadittiin 10 000 euroa.

