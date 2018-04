Huhtasaaren gradun plagiointisyytösten selvitys valmistunee huhtikuun loppupuolella

Perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Laura Huhtasaaren pro gradu -tutkielmaan kohdistuva esiselvitys valmistunee huhtikuun puolivälin jälkeen, kerrotaan Jyväskylän yliopistosta.

Liberaalipuolueen puoluesihteeri Tuomas Tiainen on väittänyt, että gradussa on plagioituja kohtia. Myös Suomen Kuvalehden toimittaja Tuomo Lappalainen esitteli blogissaan lähteyttämättä kopioituja kohtia Huhtasaaren gradussa. Huhtasaari on kiistänyt plagiointiväitteet.

Jyväskylän yliopisto käynnisti gradusta selvityksen tammikuussa. Yliopiston johtava lakimies Sanna Anttilainen kertoo, että asia on parhaillaan lausuttavana Huhtasaarella. Anttilainen arvioi, että yliopiston rehtori pystyy tekemään asiassa päätöksen viikon 16 aikana.

Päätös koskee sitä, onko yliopiston käsityksen mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä loukattu vai ei.