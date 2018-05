Huhtasaari Satakunnan Kansalle: "Tuntuu ajojahdilta, mietin oikeusturvaani"

Kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) pitää ajojahtina Svenska Ylen uutista, jonka mukaan aiemmin tiedettyä suurempi osa hänen gradustaan olisi plagioitu yhdestä lähteestä.

Huhtasaari sanoo Satakunnan Kansalle, ettei ole tutustunut uusiin syytöksiin syvällisemmin, mutta miettiii tässä vaiheessa jo oikeusturvaansa.

– Tuntuu tarkoituksenmukaiselta ajojahdilta, kun 15 vuotta gradua lähdetään syynäämään kolmannen kerran, Huhtasaari paheksuu.

Huhtasaari antoi edellisen gradukohun aikaan selvityksen Jyväskylän yliopistolle. Hän sanoo keskustelleensa prosessin aikana useiden graduohjaajien kanssa.

– He ovat sanoneet, että on hyvin tyypillistä, että huolimattomuusvirheitä löytyy. Emeritusprofessorihan sanoi, että työn autenttisuutta ei ole syytä epäillä. Graduni on niin sanotusti hyväksytty kaksi kertaa, Huhtasaari sanoo.

Kysymykseen, onko hän leikannut ja liimannut aineistoa graduunsa Huhtasaari vastaa, että hän on tehnyt kirjallisuuskatsauksensa pyrkien noudattamaan niitä ohjeita, joita hänelle silloin annettiin.