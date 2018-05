Huhtasaari kritisoi Jyväskylän yliopistoa ja gradunsa ohjaajaa Ylellä: "Olisi pitänyt antaa oikeat ohjeet ja tarkastaa"

Kansanedustaja, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari vieritti pallon gradukohuunsa liittyen Jyväskylän yliopistolle ja työnsä ohjaajalle.

Aihe oli esillä perjantaina Pressiklubi-ohjelmassa, jossa luettiin Huhtasaaren Ylelle toimittama kommentti aiheesta.

– Ohjaajan olisi pitänyt antaa oikeat ohjeet ja viimeistään esitarkastusvaiheessa tarkastaa, että opiskelija on ymmärtänyt silloisen viittaustekniikan oikein. Olen itse kokenut, että viittaukset ovat olleet riittäviä ja luottanut yliopiston toimintaan, ettei se ainakaan yllättävästi tai takautuvasti aseta minua kohtuuttomaan tilanteeseen, Huhtasaari viestitti Ylelle.

Huhtasaaren vuonna 2003 valmistunut pro gradu -työ nousi julkisuuteen hieman ennen presidentinvaaleja tammikuussa, jolloin osaa työstä epäiltiin plagioiduksi.

Jyväskylän yliopisto teetti plagiointiepäilystä esiselvityksen ulkopuolisella asiantuntijalla, jonka mukaan kopioidun tekstin määrä oli kymmenen prosenttia gradun kirjallisuusosiosta. Yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ei pitänyt rikettä erityisen vakavana, vaikka totesikin Huhtasaaren rikkoneen hyvää tieteellistä käytäntöä. Rehtori päätti, ettei laajempaa tutkimusta tarvita.

Svenska Yle kertoi kuitenkin keskiviikkona, että Huhtasaaren gradussa on huomattavasti enemmän ja systemaattisemmin plagioitua tekstiä kuin mitä Jyväskylän yliopiston aiemmin teettämä tarkastus paljasti. Svenska Ylen selvityksen mukaan noin 30 prosenttia Huhtasaaren gradusta on kirjoitusvirheitä myöten kopioitu yhdestä lähteestä, joka on toisen henkilön vuonna 2001 kirjoittama gradu. Tätä gradua ei ole merkitty Huhtasaaren työn lähdeluetteloon.

Keskiviikkona rehtori Keijo Hämäläinen tviittasi yliopiston tutustuvan aineistoon ja olevan valmis tekemään tarvittaessa uuden selvityksen. Keskiviikkona yksityishenkilö oli myös jättänyt yliopistolle esiselvityspyynnön Huhtasaaren työstä.

Huhtasaari on aiemmin kommentoinut pitävänsä koko prosessia ajojahtina.

Huhtasaaren tuoreista kommenteista uutisoi lauantaina ensin Iltalehti.