Huhtasuon vanhusten palvelutalossa Jyväskylässä koronavirustartunta – myös yksityisessä vammaispalveluyksikössä tartuntoja

Jyväskylän kaupungin Huhtasuon palvelutalossa on eilen keskiviikkona ilmennyt ensimmäinen koronavirustartunta.

Jyväskylän kaupungin vastaava lääkäri Ilkka Käsmä ei kuitenkaan yksilöi, onko tartunta ollut asukkaalla vai henkilökunnan jäsenellä.

– Tämä asia kuuluu yksilönsuojan piiriin, Käsmä sanoo.

Tartunnan vuoksi karanteeniin on määrätty 13 asumisyksikön asukasta ja 11 työntekijää. Karanteeniin asetetut asukkaat on siirretty talon sisällä omaan erilliseen yksikköönsä karanteenin ajaksi. Heidän vointiaan seurataan tiiviisti mahdollisten oireiden varalta.

Huhtasuolla sijaitsevassa palvelutalossa on yhteensä 101 asukasta ja 65 työntekijää. Valtaosa asukkaista ei ole ollut tekemisissä tartunnan saaneen henkilön kanssa.

Työntekijöihin ja karanteeniin asetettujen asukkaiden omaisiin on oltu yhteydessä eilisen illan ja tämän aamun aikana tartunnan varmistuttua.

– Kaupungilta on oltu yhteydessä niihin omaisiin, joita tilanne koskee. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, omaisten ei tarvitse olla huolissaan. Heidän läheisensä eivät tuolloin ole olleet kontaktissa tartunnan saaneen henkilön kanssa eivätkä siten ole altistuneet tartunnalle, rauhoittelee Käsmä.

Tartuntatapausta ja asetettua karanteenia on käyty ja käydään tänään torstaina läpi myös henkilökunnan kanssa työpaikan infotilaisuuksissa. Tilaisuuksissa kerrataan muun muassa ohjeistusta siitä, miten henkilöstö suojaa itseään karanteenissa olevien asukkaiden kanssa toimiessaan. Muiden asukkaiden käyttämiin tiloihin eivät karanteeniyksikössä toimivat työntekijät tai asukkaat karanteenin aikana liiku. Näin estetään mahdollisten tartuntojen leviäminen palvelutalon tiloissa.

Koronavirustartuntoja on todettu lisäksi jo viime viikolla eräässä Jyväskylässä toimivassa yksityisessä vammaisten asumispalveluyksikössä. Asumisyksikkö on asetettu karanteeniin terveyspalveluiden ohjeistamana ja tilannetta seurataan tiiviisti. Yksikön koon vuoksi sen tietoja ei julkaista tarkemmin. Asukkaiden omaisille on kuitenkin kerrottu tilanteesta jo karanteenin alettua.

