Huijarisoittajat esiintyneet Microsoftin teknisenä tukena – ainakin kahdelta ihmiseltä viety yli 30  000 euroa

Poliisi on saanut useita rikosilmoituksia niin sanotuista Microsoft-huijauksista, kertoo Helsingin poliisi tiedotteessa. Poliisin mukaan kahdessa uudessa tapauksessa rikoshyöty on ollut yli 30 000 euroa kummassakin.

Huijarit ovat soittaneet uhreille useista eri puhelinnumeroista ja puhuneet yleensä englantia. He ovat esiintyneet Microsoftin teknisenä tukena ja kehottaneet ihmisiä asentamaan etäyhteysohjelman tietokoneelleen. Ohjelman kautta he ovat päässeet käsiksi esimerkiksi pankki- ja luottokorttitietoihin.

Huijarit ovat saattaneet pyytää myös uhrien ajokorttikuvaa. Sen avulla he ovat avanneet tilin bitcoin-välittäjälle, jonne varoja on siirretty. Bitcoin on kryptovaluutta, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin.

Poliisi kehottaa lopettamaan puhelun, jos se on teknistä tukea esittävä huijauspuhelu. Pankki- tai luottokorttitietoja ei tule antaa, poliisi korostaa.

Puheluissa käytetty suomalaisia puhelinnumeroita

Osassa huijauspuheluita on käytetty suomalaisia puhelinnumeroita, kertoo Kyberturvallisuuskeskus. Numeroiden haltijoilla ei ole ollut tekemistä huijareiden kanssa, vaan he ovat joutuneet häirinnän uhreiksi.

Huijauspuheluissa näkyvät puhelinnumerot ovat monissa tapauksissa olleet väärennettyjä. Puhelut ovat suomalaisesta numerosta huolimatta tulleet ulkomailta.

Kyberturvallisuuskeskus pyytää ilmoitusta teknisenä tukena esiintyvistä huijarisoittajista. Ilmoitus halutaan myös, jos huijarit väittävät soittavansa muualta kuin Microsoftilta, tai puhuvat esimerkiksi suomea englannin sijasta.