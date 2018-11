Huoli ilmastosta sai jämsäläisnuoret mielenilmaukseen – "Tekoja tarvitaan nyt"

Ilmastoasiat ovat nykypäivän nuorille tärkeitä – ne huolestuttavat ja herättävät paljon monenlaista pohdittavaa.

Tämä näkyi perjantaina Jämsässä, kun joukko lukiolaisia kerääntyi Jämsän Äijän aukiolle mielen­ilmaukseen.

Kyseessä oli tuen osoitus 15-vuotiaalle ruotsalaiselle Greta Thunbergille, joka istuu perjantaisin Ruotsin parlamenttitalon edessä, kunnes maa noudattaa Pariisin sopimuksen mukaista ilmastopolitiikkaa. Thunberg on kehottanut kaikkia muitakin liittymään mielenilmaukseen.

Helsingissä on istuttu Eduskuntatalon edessä perjantaisin syyskuusta lähtien, ja tällä viikolla järjestettiin laajempi tempaus, johon kutsuttiin koko Suomi mukaan.

Tapahtumaan osallistuttiin yli kymmenellä paikkakunnalla.

Sillä muistutettiin maanantaina alkavasta Puolan Katowicessa pidettävästä ilmastokokouksesta, jossa viimeistellään Pariisin sopimuksen sääntökirja.

Jämsän lukion maantieteen ja biologian opettaja Iisa Orell kiinnostui Gretan kampanjasta ollessaan opiskelijoiden kanssa Tukholmassa.

Aikataulujen takia tuolla reissulla ei Gretaa onnistuttu näkemään, mutta aiheesta käytiin keskustelua.

– Nuoret ovat hyvin valveutuneita ja kiinnostuneita ilmaston tilasta. Yli 50 maantieteen opiskelijaa on mukana mielenilmauksessa, ja pyysimme myös muuta porukkaa paikalle. Tarkoitus on herättää huomiota ja keskustella hyvässä hengessä. Tämä sopii osaksi opintoja, sillä ilmastonmuutos aiheena kuuluu opintosuunnitelmaan, Orell selittää.

Jämsän lukiossa toista vuotta opiskeleva Kimi Lahti, 17, lähti mukaan mielenilmaukseen, koska kokee aiheen tärkeäksi.

– Nykyinen tilanne on huolestuttava. Kyllä muutoksia pitää tehdä pian, jo ihan tulevia sukupolviakin ajatellen, Lahti kommentoi.

Hän kertoo pohtivansa ilmastoasiaa jonkin verran ja miettivänsä myös omia valintojaan.

– Tietenkin yhteisöjen sopimuksilla on suuri merkitys, mutta myös yksilötasolla voidaan vaikuttaa. Yhdenkin ihmisen teko on pieni askel eteenpäin. Esimerkiksi ruokavaliolla on merkitystä, itse syön vain vähän punaista lihaa ja suosin kasviksia, Lahti sanoo.

Myös julkisen liikenteen käyttäminen on osa hänen arkeaan.

Lahti toivoo monen muun tavoin, että ilmastonmuutokseen puututtaisiin rajummin ottein. Samaa pohtii Emma Vilenius, 16.

– Päättäjät pitäisi saada tajuamaan homman vakavuus. Jos ei asioiden eteen nyt tehdä tarpeeksi, tilanne menee todella pahaksi, kommentoi Vilenius.

– Mielenilmauksessa voi tuntea olevansa mukana vaikuttamassa tärkeän asian puolesta. Mielestäni nuoret kyllä tiedostavat ilmasto-ongelmat, ja yrittävät vaikuttaa niihin.

Vilenius mainitsee tärkeänä sen, että ilmastonmuutoksesta puhutaan ja tiedotetaan, koska se vaikuttaa asenteisiin. Yksilön kulutusvalinnat sekä yleisellä tasolla fossiilisten polttoaineiden vähentäminen ja ylipäätään energiankulutuksen pienentäminen nousevat esiin.

– Haluan uskoa, että menemme parempaan suuntaan. Toivottavasti se ei tapahdu liian myöhään.