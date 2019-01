Huoli ilmastosta yhdisti useat järjestöt Jyväskylässä – uuden ryhmän tavoitteena on nostaa ilmastonmuutos keskeiseksi vaaliteemaksi

Hiljattain perustettu Jyväskylän ilmastotoimintaryhmä pyrkii yhdistämään paikalliset ilmastotoimijat kevään eduskuntavaalien alla. Ryhmän aktiiveihin lukeutuvat Heta Kopra ja Jyry Soininen huomasivat, että useat järjestöt tekevät töitä samojen ilmastokysymysten parissa, joten voimat haluttiin yhdistää.

– Haluamme erityisesti herättää poliittista keskustelua ilmastonmuutoksesta. Toivomme kaikilta puolueilta uskottavaa ilmastopolitiikkaa varsinkin nyt kun vaalit lähestyvät, Soininen linjaa.

Ilmastotoimintaryhmä on mukana valtakunnallisessa ilmastovaalikampanjassa, jonka tavoitteena on nostaa ilmasto keskeiseksi vaaliteemaksi.

– Sitä poliittista tahtoahan tulee sillä, että saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä tämän taakse.

Ryhmässä on mukana aktiiveja muun muassa Luonto-Liiton Keski-Suomen piiristä eli Kessusta, Greenpeacesta ja Jyväskylän kestävä kehitys ry:stä. Ryhmä ei itsessään ole virallinen järjestö vaan toimintaan voi tulla mukaan kuka tahansa taustasta riippumatta.

– Tämä on tavallaan järjestöjen yhteenliittymä, mutta toiminnan tarkoituksena on vähän häivyttää sitä järjestöjen roolia, jotta kynnys olisi matalampi. Meillä on ollut mukana paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole mitään järjestötaustaa, Soininen kertoo.

– Toimiminen ryhmässä ei edellytä virallista liittymistä mihinkään. Tähän voi tulla mukaan todella matalalla kynnyksellä, vaikka vain kuuntelemaan tilaisuuksiin, Kopra täydentää.

Ilmastotoimintaryhmä järjesti kuluvan viikon torstaina ilmastoillan kaupunginkirjastolla, jossa Fingon ilmastoasiantuntija Jonas Biström kertoi muun muassa Suomen ilmastopolitiikan nykytilasta. 50-paikkainen Wolmari-sali täyttyi ääriään myöten kaikenikäisistä kuulijoista.

Ryhmän näkyvää toimintaa ovat myös Kompassilla järjestettävät Jyväskylä istuu Gretan kanssa -mielenilmaukset.

– Kompassilla toteutamme paitsi ihan konkreettista Gretan tukena istumista, myös pyrimme tarjoamaan julkisen tilan ilmastohuolen näkyvään ilmaisuun, ryhmässä toimiva Kessun puheenjohtaja Oula Palttala kuvailee.

Mielenilmauksilla tuetaan 16-vuotiasta ruotsalaista Greta Thunbergia, joka istuu perjantaisin koulun penkin sijaan Ruotsin valtiopäivätalon edessä saadakseen päättäjät toimimaan ilmaston hyväksi. Thunberg on esimerkillään innostanut koululaisia ja opiskelijoita ympäri maailman toimimaan ilmaston hyväksi. Palttala on havainnut ilmastoheräämisen opinahjossaan Jyväskylän yliopistossa.

– Pari vuotta sitten olin yliopiston ylioppilaskunnan JYY:n ympäristövaliokunnan puheenjohtajana. Kyllä sen huomasi jo silloin. Toki se tietoisuus on nyt kasvanut entisestään etenkin IPCC:n ilmastoraportin julkaisun myötä, Palttala arvioi.

Ryhmän aktiivit muistuttavatkin siitä, että ilmastotekoja on tehtävä kaikilla tasoilla yksittäisestä ihmisestä koko maailmaa koskevaan päätöksentekoon.

– Nyt pitää herätä jokaisella yhteiskunnan tasolla. Haluan innostaa ihmisiä toimimaan ilmaston hyväksi. Kun yksi tekee jotain niin toinenkin innostuu helpommin, Kopra sanoo.

– Nykyään on vielä valitettavan kannattavaa elää niin, että tuhoaa maapalloa. Siihen pitää saada muutos, Soininen toteaa.