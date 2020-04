Huoli koronaviruksen vaikutuksista yrityksiin nousi esiin eduskunnan kyselytunnilla

Yrittäjien huolet olivat selvästi etualalla eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Monet puheenvuoroista käsittelivät erilaisia yrittäjiä ja tilanteita, joissa hallituksen tähänastiset tukitoimet eivät antaneet selkeää vastausta.

Perussuomalaisten kansanedustajat Sakari Puisto ja Mikko Lundén kritisoivat vaatimuksia, joita yrittäjille tarjottuihin tukimuotoihin on liitetty.

– Nyt tukien ehdoksi on tosin laitettu esimerkiksi yrityksen kehittäminen, vaikka ensisijaista on kuitenkin pitää firma edes hengissä tämän vaikean ajan. Yrittäjät ovat muun muassa kertoneet, että on tullut tarve selvittää hakemuksissa tarinoita digitalisaatiosta ynnä muusta, jotta he saisivat tukea välittömään tilanteeseen, Puisto sanoi.

Lundén kertoi häneen yhteyttä ottaneesta yrittäjästä, jonka 50 työntekijän yrityksen liikevaihto on nyt pudonnut viidesosaan.

– Olette ehdottaneet Finnvera-lainaa, mutta ymmärtääkseni se on kallis vaihtoehto ja yrittäjälle vaaditaan takuita 20-prosenttisesti. Business Finland -raha on yksi vaihtoehto, mutta se on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen. Oletteko ajatelleet suoraa tukea yrityksille ja sellaisilla keinoilla, että yrityksen on helppo saada se nopeasti? hän sanoi.

Hallituksen puolesta heille vastasi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Hänen mukaansa hallitus tahtoo, että tukien ehtoja ei tulkittaisi pilkkua viilaten.

– Kyllä hallituksessa on mietitty kaikkia mahdollisia keinoja ja on käyty läpi kaikki mahdolliset alueet. En tietenkään tunne tätä tapausta, mutta on vedottu hyvin vakavasti kaikkiin osapuoliin, niin pankkeihin, niin verottajaan, niin Finnveraan kuin elyynkin: tulkitkaa laveasti tällä hetkellä tilannetta, Lintilä kertoi.

Uusia ohjeita annetaan

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo taas kertoi kehittyvästä kasvualan yrityksestä, joka ei saa tukea ely-keskukselta, koska kenenkään viikoittainen työtuntien määrä ei riko 30 tunnin rajaa.

– Mikä on teidän viestinne tällaiselle yritykselle, joka ei pääse edes tällaiseen tukeen tällä hetkellä kiinni? Wallinheimo kysyi.

Elinkeinoministeri Lintilän mukaan monissa tämänkaltaisissa tilanteissa kyse on siitä, että tukea jakavat tahot ovat vielä kiinni vanhassa ohjeistuksessa.

– Tänä päivänä on lähtenyt uutta ohjeistusta esimerkiksi Finnveran puolelle, mutta aiemmin on jo elyille lähetetty kirjettä, että tulkitaan laveasti tätä tilannetta. Sillä, ovatko ne henkilöt just täsmälleen sen 30 tuntia siellä töissä, ei saa olla tässä tilanteessa mitään merkitystä. Kyllä elyn pitää ymmärtää se tai ohjata oikeaan paikkaan silloin, Lintilä vastasi.

Etäpalveluita ja poliisin voimavaroja

Kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen kertoi huolestaan lähisuhdeväkivallan suhteen.

– Elämän rajoittuminen tällä hetkellä neljän seinän sisälle on monelle ihmiselle vaarallista, jopa hengenvaarallista. Kysynkin, miten hallitus pyrkii turvaamaan uhrien avunsaannin poikkeusoloissa, kun uhrien tilanne ja avun hakeminen on vaikeutunut, kun tekijä on samoissa tiloissa (koko ajan)? Keto-Huovinen sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan hallitus hakee jatkuvasti lisää voimavaroja poliisille ja pitää huolen siitä, että turvakoteihin pääsee tarvittaessa. Myös etäapua tarjoavat auttavat puhelimet ja chat-palvelut ovat Ohisalon mukaan keskeisiä keinoja.

Hän peräänkuulutti myös viranomaisyhteistyötä keinona rakentaa elämää eteenpäin poikkeustilanteesta.

– Siinä pitää nähdä se ennaltaehkäisyn näkökulma kaikessa. Siinä myös poliisin erilaiset toiminnot, joissa poliisi tekee yhteistyötä eri viranomaisten kesken, ovat erittäin keskeistä, Ohisalo sanoi.