Huoltovarmuuskeskuksen suojainkaupoissa epäillään törkeää petosta – poliisi ei kerro epäiltyjen määrää tai henkilöllisyyttä

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) suojamaskikaupoista aloitetaan esitutkinta eli rikostutkinta, kertoo keskusrikospoliisi (KRP). Rikosnimikkeenä tutkinnassa on muun muassa epäilty törkeä petos. KRP:n mukaan tehdyn esiselvityksen perusteella syytä epäillä -kynnys on ylittynyt.

Esitutkinta koskee HVK:n ja tavarantoimittajien välisten sopimusten sisältöä sekä sitä, vastaako saatu tavara sopimusten sisältöä. Poliisista ei kommentoida, ketä tai keitä rikoksesta epäillään.

– Poliisi ei voi esitutkintavaiheessa vahvistaa nimiä. En voi kertoa myöskään epäiltyjen lukumäärää, sanoo rikostarkastaja Tomi Taskila STT:lle.

Huoltovarmuuskeskus kertoi keskiviikkona tehneensä tutkintapyynnön yrittäjä Onni Sarmasteen kanssa tehdystä kaupasta. HVK:n mukaan Sarmasteen toimitus poikkesi tilatusta niin suojavarusteiden laadun kuin määrän osalta. HVK on vaatinut osittaista kaupan purkua ja rahojen osittaista palauttamista.

KRP:n rahanpesun selvittelykeskus on jo viime viikolla tehnyt jäädytyksiä Suomessa oleviin varoihin yli kahden miljoonan euron edestä. Jäädytykset liittyvät KRP:n mukaan tutkittavaan kokonaisuuteen. Poliisi ei kuitenkaan kerro tarkempia yksityiskohtia, esimerkiksi sitä, kenen rahoista on kyse.

Ilta-Sanomat ja Yle ovat kertoneet, että jäädytetyt rahat olisivat olleet Sarmasteen hallinnoimalla tilillä.

Sarmaste: KRP ei ole ottanut yhteyttä, mutta olen itse tarjonnut apuani

Huoltovarmuuskeskus teki noin viiden miljoonan euron kaupat Sarmasteen LDN Legal Partners Ltd -yrityksen lisäksi kauneusyrittäjä Tiina Jylhän The Look Medical Care -yrityksen kanssa. Jylhälle jo maksettu puolikas kauppasummasta jäi jumiin, koska virolainen pankki jäädytti HVK:n Jylhälle lähettämät rahat. Virolaisen Ärileht-lehden mukaan pankki vaatii selvityksiä rahan alkuperästä, kun pienen yrityksen tilille ilmestyi huomattava summa rahaa. HVK on vaatinut tämän kaupan purkamista.

Rikostarkastaja Taskila ei vahvista sitä, onko juuri Sarmaste tai mahdollisesti myös Jylhä epäiltynä.

– Meillä on yksi toimitus ja siihen liittyvä rahaliikenne selvityksen alla – yksi tarjous ja siihen liittyvät epäselvyydet. Siinä lastissa on ymmärtääkseni ollut usean eri valmistajan tuotteita, kertoo Taskila.

Sarmaste arvioi STT:lle, että saattaa olla epäiltynä. Poliisi ei ole kuitenkaan Sarmasteen mukaan soitellut.

– Minuun ei ole ollut kukaan yhteydessä. Mutta mitä olen lehdistä lukenut, olen saanut pientä osviittaa siitä, että saattaisin olla (epäiltynä), Sarmaste sanoo STT:lle.

Sarmaste kiistää syyllistyneensä rikokseen.

– Olen toimittanut sitä, mitä on pyydetty. Mikäli on jokin reklamaatio, silloin normaalin tavan mukaisesti tuote palautetaan ja toimitetaan korvaava tuote.

Reklamaatiota ei ole Sarmasteen mukaan kuulunut.

Sarmaste kertoo olleensa kuitenkin itse yhteydessä poliisiin.

– Olen itse soittanut KRP:hen ja kertonut heille pääpointit asiasta, jotta he osaisivat tutkia oikeita asioita, ja olen tarjonnut heille kaiken avun, mitä tarvitsevat.

Tiina Jylhää edustavan juristin Kari Uotin mukaan Jylhä ei ole epäiltynä tutkinnassa. Uotin mukaan tieto on tullut KRP:ltä.

Jylhän juristi ja HVK tehneet tutkintapyynnöt

KRP kertoo, että sille on tehty suojainkaupoista kaksi tutkintapyyntöä. Toinen niistä on aiemmin mainittu HVK:n ja toinen on yksityiseltä taholta. Taskila ei kerro, mikä yksityinen taho on kyseessä.

Jylhän edustaja Uoti kuitenkin kertoo STT:lle, että hän on tehnyt tutkintapyynnön Sarmasteesta nimikkeillä törkeä kavallus ja ja luottamusaseman väärinkäyttö. Tämä liittyy Jylhän ja Sarmasteen väliseen yhteistyöhön suojamaskikaupoissa ja siitä syntyneisiin erimielisyyksiin, joiden tiimoilta koko maskisotku alun perin tuli julki viime viikolla.

KRP on puhunut vain nimikkeestä törkeä petos, mutta Taskilan mukaan on mahdollista, että tutkittavaksi tulee muitakin rikosnimikkeitä. Myös epäiltyjen määrä voi muuttua tutkinnan edetessä. Tässä vaiheessa Taskila ei kerro, monta epäiltyä tällä hetkellä tutkinnassa on kaikkiaan.

– Talousrikosjutut ovat sen tyyppisiä, että epäiltyjen määrä ja rikosnimikkeet voivat muuttua. Tutkinta on hyvin alkuvaiheessa, hän toteaa.

Tutkinta jatkuu nyt muun muassa kuulemisilla ja kauppoihin liittyviin asiakirjoihin perehtymisellä.

– Tässä vaiheessa tutkintaa keskitymme turvaamaan varojen takaisin saamisen, KRP:n tiedotteessa sanotaan.

Sarmaste sanoo maksaneensa ulosottovelkansa

HVK:n kanssa sopimuksen tehnyt Sarmasteen LDN Legal Partners Ltd -yhtiö on Britannian yritysrekisterin mukaan kirjoilla Lontoossa. Se on perustettu viime vuoden elokuussa ja sen toimialoja ovat kirjanpito ja taloushallinto. Yrityksen osoite on rekisterin mukaan Regent Streetillä, joka on yksi Lontoon vilkkaimmista ostoskaduista.

Kyseisessä osoitteessa näyttää toimivan ”virtuaalitoimistoja” vuokraava yritys. Yritys kertoo sivuillaan, että yritykset voivat vuokrata sen kautta Lontoon arvoalueella olevan osoitteen virallista rekisteröintiä varten.

Sarmasteella on yritystoimintaa myös Suomessa. Hän on Finance Group Helsinki -konsulttiyhtiön toimitusjohtaja. Lisäksi hän toimii edustajana Nordic BioCosmetic Productionin sivuliikkeessä sekä Veripalvelu Pisara ja Red Cell -yhtiöiden hallituksissa.

Virossa Sarmaste on mukana South West Holding -konsulttiyhtiössä.

Vielä aiemmin tällä viikolla Helsingin ulosottoviraston rekisterin mukaan Sarmasteella oli ulosotossa vajaat 47 000 euroa. Summa koostui muun muassa verosaatavista ja lukuisista pysäköintivirhemaksuista. Sarmaste kertoo maksaneensa kaikki ulosottovelkansa pois, mutta rekisteriin tämä ei ollut vielä keskiviikkona päivittynyt.

Jylhä tuomittu törkeistä talousrikoksista

Jylhä on Viron kaupparekisterin mukaan Look Medical Caren lisäksi mukana Scanlook Medical -nimisen tukku- ja vähittäismyyntiyrityksen toiminnassa. Rekisteritietojen mukaan Suomessa Jylhällä ei ole yritystoimintaa.

Jylhä tuomittiin vuonna 2007 silloisen puolisonsa kanssa kahdesta törkeästä veropetoksesta ja kahdesta kirjanpitorikoksesta. Rikokset tehtiin vuosina 1996–2001 kaksikon pyörittämien kauneusleikkausten konsultointiin erikoistuneiden yritysten toiminnassa.

Tuomion mukaan yritysten kirjanpidoissa vääristeltiin saatuja tuloja verojen välttämiseksi. Kirjanpidossa tilikausien tulot olivat reilusta 100 000 markasta vajaaseen 400 000 markkaan, kun todellisuudessa saadut tulot olivat 4,5–5,4 miljoonaa markkaa. Veroja vältettiin kahden yrityksen toiminnassa oikeuden mukaan yhteensä liki 900 000 markan edestä.

Oikeus piti verojen välttelyä tahallisena ja verorikoksia törkeinä. Jylhän osuudesta oikeus totesi lisäksi, että rikosten tekoaikaan hän teki poikkeuksellisen suuria käteisnostoja, mikä viittaa siihen, että rahankulkua on haluttu piilotella. Jylhä oli tuona aikana ulosottovelkainen, ja oikeuden mukaan hänen intressissään on voinut olla se, etteivät kaikki tulot tule viranomaisten tietoon.

Jylhä tuomittiin 11 kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä suorittamaan välttämänsä verot silloisen puolisonsa kanssa yhteisvastuullisesti. Vahingonkorvaussumma oli euroissa yhteensä liki 140 000 euroa.

Vuonna 2008 Jylhä tuomittiin kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä seitsemäksi kuukaudeksi ehdolliseen. Kyse oli kirjanpidon laiminlyönneistä ja yli 100 000 euron käteisnostosta. Oikeuden mukaan käteisnostoilla Jylhä siirteli varoja maksukyvyttömän yrityksen ulkopuolelle ja mahdollisten velkojien ulottumattomiin.

Jylhällä oli vielä viime vuonna ulosotossa yli 237 000 euroa. Jäännösverosta ja rikosasioiden vahingonkorvaussaatavista muodostuneet velat raukesivat varattomuuden takia.