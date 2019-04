Huomiseksi vaalisääksi luvassa pilvistä mutta poutaa – ensi viikolla jopa 20 astetta lämmintä

Äänestäjät käyvät huomenna vaaliuurnille todennäköisesti pilvipoutaisessa säässä, arvioidaan Ilmatieteen laitokselta.

Päivystävän meteorologin Eerik Saarikallen mukaan sateet jäävät vähiin ja lämpötila on päivällä plussalla koko maassa. Pilvisyysennuste on kuitenkin vielä epävarma ja vaihteleva. Varsinkin etelässä, pohjoisessa ja ehkä idässäkin voi olla Saarikallen mukaan runsaampaakin pilvisyyttä.

– Pilviä on, kyse on vain siitä kuinka laajasti niitä loppujen lopuksi on liikkeellä, Saarikalle sanoo. Hänen mukaansa lauantaikin näytti ainakin aamusta aika pilviseltä verrattuna ennusteisiin.

Jos sunnuntaina jossakin aurinko paistaa, niin todennäköisimmin Pohjanmaan rannikkoseudulla.

Lämpötilat ovat vähän päälle viiden asteen, Pohjois-Lapissa hieman alle. Auringon pilkottaessa kymmenenkin astetta on mahdollinen.

Jopa 20 astetta mahdollinen

– Näyttää hyvältä, korkeapaine vaikuttaa, ilmamassat lämpenevät, meteorologi sanoo tutkiskellessaan ensi viikon ennusteita.

Pilvisyys vähenee Saarikallen mukaan todennäköisesti päivä päivältä, kun mennään ensi viikon alkua eteenpäin. Viikon puolivälissä näyttäisi tällä haavaa täysin selkeältä.

Ensi viikolla mennään ennusteiden mukaan yli 15 asteen, siellä missä aurinko paistaa. Korkeimpiin lukemiin päästäneen etelän ja lounaan lumettomilla alueilla.

– Pieniä mahdollisuuksia on, että jossain päin maata lähestytään 20:tä astetta.