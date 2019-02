Huomiselta on peruttu runsaasti lähijunia – myös kaukojunien myöhästymisiin ja peruutuksiin syytä varautua

Lähijunia on peruttu runsaasti huomiselta lumikertymän vuoksi, kertovat VR ja HSL.

Helsinki–Riihimäki-väliltä on peruttu kaikki D-junat ja lisäksi pääkaupunkiseudun liikenteessä A- ja K- junat ajavat osan päivää harvennetuilla vuoroväleillä. Kello 6–9 joka toinen A-juna perutaan ja ne ajetaan 20 minuutin vuorovälillä. K-junat ajetaan 20 minuutin vuorovälillä klo 6–14.

Lisäksi yksi iltapäivän R-juna on peruttu.

VR pyytää varautumaan myöhästymisiin ja mahdollisiin peruutuksiin myös kaukojunissa huomenna. VR:n mukaan kova lumisade ja runsaat lumikertymät vaikuttavat etenkin ratainfraan, kuten vaihteiden kääntymiseen ja sähköjärjestelmiin.

Parin tunnin myöhästymisiä

Luminen sää on aiheuttanut jo tänään myöhästymisiä junaliikenteessä. Hieman ennen kello yhtä kaukojunista oli myöhässä vajaa puolet, VR kertoi.

Esimerkiksi Intercity 141 Helsingistä Pieksämäelle myöhästyy arviolta kaksi tuntia sään aiheuttaman teknisen ongelman vuoksi, ja Jyväskylän ja Pieksämäen väli korvataan busseilla ja takseilla.

Intercity 3 Helsingistä Joensuuhun on niin ikään myöhässä noin kaksi tuntia sääolosuhteiden aiheuttaman vaihdeongelman vuoksi.

Lähijunista oli samaan aikaan myöhässä joka kolmas.

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä on sunnuntaina harvennettu N-junien vuoroväliä lumitöiden vuoksi.

Helsinki–Vantaalta lähteviä lentoja on myös myöhässä sään vuoksi ja iltapäivällä on luvassa lisää viiveitä ennustetun jäätävän tihkun ja kovan tuulen vuoksi, kerrotaan Finavian viestinnästä. Finnair on myös perunut joitakin lentoja etukäteen. Myöhästymiset olivat aamupäivällä noin puolesta tunnista 45 minuuttiin.