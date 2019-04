Huono sää vaikeutti ajokeliä Jyväskylän seudulla – "ihan sama mitkä renkaat on alla, niin vaikeuksia on"

Lumi- ja räntäsade sekä erityisesti sohjoiset tiet haittaisivat liikennettä pitkin Jyväskylän seutua maanantai-iltana. Pieniä pelltikolareita sattui useita, mutta pahimmilta loukkaantumisilta onneksi vältyttiin iltakymmeneen mennessä.

Pahin onnettomuus sattui Laukaassa Vehniäntiellä, muutama kilometri Nelostieltä Laukaan suuntaan, kun kaksi henkilöautoa ajoivat nokkakolarin. Onnettomuus sattui iltapäivällä kello kuuden aikaan, ja liikenne oli kolaripaikalla poikki puolisen tuntia.

Molempien autojen kuljettajat loukkaantuivat niin, että heidät vietiin Keski-Suomen keskussairaalaan tarkastettavaksi, mutta hengenvaaraa ei ollut kummallakaan.

Äänekosken palolaitoksen päivystävä palomestari Tero Uusi-Maahin mukaan kolarin syytä ei tiedetty.

– Mutta lunta siellä tuli ihan kunnolla, ja paikalla käynyt pelastusyksikkö totesi, että liukasta on, Uusi-Maahi kertoi.

Myöhemmin illalla sattui toinen nokkakolari Petäjävedellä Yläkintaudentiellä. Siinä osallisena oli yhteensä neljä henkilöä, joista yksi oli lapsi. Kolarin seurauksena yksi aikuinen kuljetettiin keskussairaalaan hoitoon. Myös tällä kolaripaikalla oli tie poikki, kunnes pelastuslaitos sai raivattua kolaroineet auto tieltä.

Petäjävedellä sattui myös toinen liikenneonnettomuus, kun valtatie 23:lla citymaasturia ajanut nainen suistui tieltä Huttulansuoralla. Kuljettaja ja hänen kyydissään olleet koirat selvisivät onnettomuudesta vammoitta. Onnettomuus sattui illalla puoli yhdeksän aikaan.

Ajokeli muuttuikin illan mittaan todella huonoksi ja palomestarit varoittelivat siitä.

– Nyt pitää olla varovainen tien päällä. Vauhtia hiljaisemmaksi! Siellä kun on 10–15 senttiä sohjoa tiellä, niin on ihan sama minkälaiset renkaat on alla, niin vaikeuksia on pysyä tiellä. Offroad-renkaat pitäisi olla, Keuruun päivystävä palomestari Mika Huuskola varoitteli.

Tietäsuistuminen sattui Keuruulla myös Mäntäntiellä aiemmin iltapäivällä. Myöskään siinä ei tullut henkilövahinkoja ja autokin selvisi tilanteesta ilman suuria vaurioita.

Kirrissä Nelostiellä, vähän Neste-huoltoasemalta Jyväskylän suuntaan, autoilija menetti autonsa hallinnan ja osui moottoritien keskikaiteeseen noin iltayhdeksältä. Auto vaurioitui törmäyksessä niin pahasti, että se jouduttiin hakemaan hinurilla pois. Autossa oli kuljettajan lisäksi kaksi matkustajaa. Henkilövahingoilta vältyttiin.

Lisäksi Jyväskylän Tikkakoskella, Kuikantien ja Autiokankaantien risteyksessä sattui pieni kolari, mutta hiljaisten vauhtien takia kuljettajat ja matkustajat selvisivät ilman loukkaantumisia ja autotkin vahingoittumattomina.