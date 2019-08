Huono tie käy hermoille Karstulassa – ely-keskus toivoo kärsivällisyyttä reikäisen 58-tien tien käyttäjiltä, vaikka uuden päällysteen saaminen ei vielä ole mitenkään varmaa

Kantatie 58:n huono kunto Karstulan keskustan ja Humpin välillä käy monen karstusen hermoille. Noin 7 kilometrin tieosuus on vilkkaasti liikennöity, mutta halkeileva, painanteinen ja reikäinen tieosuus on saanut odotella uutta päällystettä turhaan jo vuosia.

Pahimpia reikiä paikkailtiin öljysoralla viime viikolla, mutta se on vain tekohengitystä. Alueurakoitsija Destian työmaapäällikkö Mikael Vengasaho myöntää, että tieosuuden päällyste on peruskorjauksen tarpeessa, mutta rahoitusta ei ole riittänyt.

– Ely-keskukselle olen tekemässä pyyntöä, että pahimpiin reikiin tehtäisiin jyrsintäkorjausta eli niin sanottuja lappuja, hän sanoo.

Ylläpitovastaava Eino-Matti Hakala ely-keskuksesta sanoo, että tien kunto on tiedossa. Hän ei uskalla arvioida, milloin uusi päällyste olisi mahdollista saada Karstulan tielle, tai millekään muulle uutta päällystettä maakunnassa odottavalle tielle.

– Valtion rahoitus poukkoilee vuodesta toiseen. Tänä vuonna saatiin päällystysohjelmaan vain 100 kilometriä. Viime vuonna määrä oli 140 kilometriä ja toissa vuonna 240 kilometriä. Vasta vuodenvaihteessa tulevat niin sanotut rahakirjeet, joiden perusteella voimme tehdä seuraavan kesän päällystysohjelman, Hakala kertoo.

Hän toivoo tienkäyttäjiltä kärsivällisyyttä. Oma tie tuntuu jokaiselle olevan huonoimmassa kunnossa, mutta ely-keskuksessa nähdään kokonaisuus.

– Tien päällysteen ikääntyminen aiheuttaa ongelmia, mutta muutoin tie on tyydyttävässä kunnossa. Meillä on paljon huonompiakin tieosuuksia, esimerkiksi Joutsan seudulla, Hakala sanoo.

– Karstulaan on tehty viime vuosina isoja satsauksia. 58-tien tierunkoa on vahvistettu ja päällystettä paksunnettu koko matka Karstulan Riuttasalmesta Väätäiskylälle, 697-tietä Soiniin päin on parannettu ja 13-tiekin on hyvässä kunnossa, hän luettelee.

Hakala vastaa maakunnan teiden paikkausurakasta. Siihenkin Karstulan reikäisen tien saaminen tälle vuodelle on hankalaa.

– Ei oikein enää ole rahaa tälle vuodelle. Ehkä ensi vuodelle pitää katsoa, miten tieosuuden elinkaarta saataisiin jatkettua. Jos rahaa säästyy tänä vuonna, niin sitten katsomme paikkaukset erikseen.