Hurja tiesuunnitelma Rantaväylän ja Nelostien uusien eritasoliittymien ja liikennejärjestelyjen rakentamiseksi on valmis – 120 miljoonan hankkeesta puuttuu enää rahoitus

Keski-Suomen ely-keskuksen ja Jyväskylän kaupungin yhteinen tiesuunnitelma Nelostien ja Rantaväylän uusien eritasoliittymien ja liikennejärjestelyjen rakentamiseksi on likipitäen valmis.

Jopa 120 miljoonan euron laaja hankekokonaisuus ei ole vielä saanut rahoitusta. Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja maankäyttöjohtaja Leena Rossi pitää realistisena, että valtion rahoituspäätös voi syntyä tulevalla hallituskaudella, koska hanke on paitsi osa tärkeää valtakunnallista väylää myös luonteva jatko Kirri–Tikkakoski-hankkeelle. Myös Väylävirasto (entinen Liikennevirasto) on nostanut Jyväskylän seudun valtakunnallisesti viiden tärkeimmän solmukohdan joukkoon.

Keski-Suomen ely-keskuksen projektipäällikkö Kari Komi pitää tärkeänä, että aloittamaan päästäisiin pian. Kyseessä on useiden osapuolten liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden tarpeet, jotka kasvavat koko ajan. Rakentamisen osalta Komilla on selkeä näkemys.

– Meidän näkemyksemme on, että kertarysäys on parempi ratkaisu, koska tämän hankkeen vaiheittainen toteutus on lähes mahdotonta, Komi sanoo.

Sitä, kuinka pitkäkestoinen rysäys uusien eritasoliittymien ja siltojen rakentaminen ja vanhojen ramppien ja rataosuuksien purkaminen on, Komi ei lähde tässä vaiheessa arvailemaan.

Ensi viikolla kaupunkirakennelautakunta käsittelee hankkeen tarvitsemaa osayleiskaavamuutosta, jonka luonnos on valmistunut. Kaava-alue on laaja ja ulottuu Jyväsjärven rannasta Lohikoskelle saakka.

Rantaväylän pohjoisosan osayleiskaavalla on merkittäviä vaikutuksia ennen kaikkea liikenteeseen ja yhdyskuntarakenteeseen, mutta myös maisemaan, kaupunkikuvaan, meluolosuhteisiin ja ratoihin. Seppälän uuden eritasoliittymän toteuttaminen vaatii muun muassa Seppälän huoltoraiteen purkamista, jolloin junien huoltopaikka on siirrettävä toiseen paikkaan.

Maisemallinen muutos, joka näkyy Jyväsjärvelle saakka, ovat uudet ramppisillat Aholaidan eritasoliittymässä.

Merkittävä muutos nykytilaan on myös Tourulan eritasoliittymän ramppien purkaminen. Tourulan siltoina tunnettu risteysalue on Jyväskylän runsasruuhkaisin liikenteen solmukohta, jonka sujuvuus paranee uudistuksen myötä, koska myös liikennevalojen määrä vähenee. Tourulan rampit korvaa uusi Seppälän eritasoliittymä Kankaan kohdalla. Sen kautta Nelostien yli kulkee myös polkupyöräilijöiden valtaväylä Baana Kankaalta Seppälään.

Kun liikennemäärät kasvavat, kasvavat samalla vanhojen liittymärakenteiden turvallisuusriskit. Palokanorren kohdalla on jo nähty tilanteita, joissa Nelostieltä ramppiin kääntyvistä autoista viimeiset eivät mahdu kääntyvälle kaistalle. Tämä ilmiö on Komin mukaan uhkana myös Tourulan ja Lohikosken liittymissä.

Samasta syystä Holstintien nykyinen liittymä katkaistaan Merasimelta, koska kulku liittymän kautta vaikeutuu liikennemäärän kasvaessa. Holstin yhteys korvataan uudella sillalla, joka liittyy Kolikkotiehen. Samalla estetään asuinalueen läpiajoliikenne Merasimen ja Laukaantien välillä.

Kaikki yhteydet eivät muutu entistä paremmiksi. Tourulan ramppien purkaminen heikentää autoreittiä keskustan pohjoisosasta etelän eli Tampereen suuntaan.

Tiesuunnitelman hyväksyminen ja toteuttaminen edellyttävät myös asemakaavamuutoksia. Ne käynnistetään sen jälkeen, kun osayleiskaavan luonnoksesta on saatu palautteet.

Tiesuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa huhtikuussa ja asemakaavamuutosten myötä muissa tilaisuuksissa.

– Tämä tulee vaikuttamaan aika monenkin ihmisen liikkumiseen, joten hyvä, jos ihmiset kiinnostuvat tästä, Rossi sanoo.