Hus: Yli puolet koronatartunnan saaneista ei tiedä tartuntansa lähdettä

Koronatartuntojen määrät ovat viime viikkoina lisääntyneet runsaasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Yli puolet tartunnan saaneista ei tiedä sen alkuperää, sanoo Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Niissä tapauksissa, joissa tartunnan lähde on tiedossa, se on Ruotsalaisen mukaan useimmiten samassa taloudessa asuva henkilö. Viime aikoina tartuntoja on myös tullut paljon ulkomailta.

Myös joukkoaltistumiset ovat taas lisääntyneet, mikä muistuttaa Ruotsalaisen mukaan kevään tilannetta.

Päivittäisten tartuntojen määrä palautui tyypillisemmäksi

Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana 17 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 700.

Eilen uusia tartuntoja todettiin 41, mutta sitä lukuun ottamatta päivittäinen määrä on viime aikoina vaihdellut pääasiassa kahdenkymmenen molemmin puolin.

THL ilmoittaa sairaalahoidossa olevien määrän ja mahdolliset uudet koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset myöhemmin tänään.