Hus päätti ulkoistaa sisäisen tarkastuksen – asiantuntija pitää ratkaisua erikoisena

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus on päättänyt ulkoistaa koko sisäisen tarkastuksen henkilöstönsä. Hus on julkaissut ennakkoilmoituksen hankinnasta Hilma-sivustolla.

Husin hallituksen puheenjohtajan Ulla-Marja Urhon mukaan päätös ulkoistamisesta on tehty, koska sisäisessä tarkastuksessa on ollut vajetta ja ongelmaa.

Hallintojohtaja Lauri Tanner kertoo, että sisäisen tarkastuksen toiminta ei ole ollut tyydyttävää myöskään ulkoisen arvioinnin mukaan, jonka Hus teetti. Tannerin mukaan sisäisen tarkastuksen henkilöstö jatkaa sisäisessä tarkastuksessa, mutta työnantaja vaihtuu.

Ulkoistamisen kohteena oleva Husin sisäisen tarkastuksen johtaja Tarja Tirri kyseenalaistaa päätöksen. Hän pelkää, että lupaus saman henkilöstön jatkamisesta sisäisen tarkastuksen tekijöinä ei tule pitämään.

– Se vaatii ainakin kymmenen vuoden kokemuksen, että pääsee tällaiseen suureen ja monimutkaiseen organisaatioon sisään, hän sanoo.

Päätös liikkeenluovutuksesta tehtiin pian sen jälkeen, kun sisäinen tarkastus raportoi laajoista epäillyistä epäselvyyksistä Husin kilpailutuksessa. STT:n haastattelema Husin johto ja Tirri ovat yhtä mieltä siitä, ettei päätös kuitenkaan liity raportointiin.

Erityisasiantuntija varpaillaan ulkoistamisesta

Kuntaliiton erityisasiantuntija Marja-Liisa Ylitalo hämmästelee suunnitelmia.

– Siinä katoaisi sisäisen tarkastuksen ajatus. On mahdollista, että on osittain ulkoistettu sisäinen tarkastus, mutta paikalla oleva oma sisäinen tarkastaja pystyy tutustumaan toimintaan paljon paremmin. On suuri riski, miten ulkopuolelta ostettu toimija pääsee siihen sisälle.

Jos ulkoistukseen todella päädytään, hän kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota sopimusehtoihin.

– Sikäli jos ajatellaan, että entinen henkilökunta jäisi Husiin, niin onko sopimusta, että se varmasti pysyy siellä? Jos ulkoinen palveluntuottaja haluaakin siirtää henkilöt muualle, niin miten sitä valvotaan, Ylitalo kysyy.

Kansanedustaja Lindén hyväksyi ulkoistamisen toimitusjohtajana

Husissa toimitusjohtajana vuodenvaihteeseen saakka ollut Aki Lindén oli mukana päättämässä ulkoistamisesta. Hänet valittiin huhtikuussa eduskuntaan SDP:n riveistä. Lindénin mukaan Husin johdossa tuli esille voimakas näkemys, että sisäinen tarkastus ei ollut ajan tasalla.

– Ulkoistus oli voimakas toimenpide, ja tapahtui minun hyväksymänäni. Meidän mielestämme se oli kuitenkin pehmeä keino saada kuntoon sisäinen tarkastus. Siirtää henkilöstö liikkeenluovutuksella sellaisen yhtiön palvelukseen, jossa tuleva työnantaja joutuu näkemään, kuka on pystyvä ja kuka ei. Kenties kaikki eivät ole enää kolmen vuoden päästä uuden työnantajan palveluksessa.

Lindén on kampanjoinut voimakkaasti sosiaali- ja terveydenhuollon yksityistämistä ja ulkoistamista vastaan. Hänen mukaansa sisäisen tarkastuksen ulkoistamista ei kuitenkaan voi verrata hänen kampanjaansa.

– Se mitä olen vaalikampanjassa puhunut, liittyy siihen, kuka on isäntä ja kuka on renki. Yksityissektorin käyttäminen alihankkijana taas on ihan fiksua. Vastustin yksityissektorin hallitsevaa asemaa. En ajatellut neljän henkilön ulkoistamista ideologisella ulottuvuudella ollenkaan.