Husin alueella ennätysmäärä uusia koronatartuntoja – Keski-Suomessa todettu lauantaihin mennessä yksi uusi tartunta

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu lauantaihin mennessä yksi uusi koronavirustapaus. Näin ollen varmistettuja koronavirustartuntoja on nyt yhteensä 20.

Luku ei kuitenkaan kerro sairastuneiden kokonaismäärästä, sillä vähäoireisia ei enää testata. Tartunnan saaneita on todennäköisesti huomattavasti enemmän.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on sen sijaan todettu lauantaihin mennessä 53 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on suurin tähän mennessä yhden vuorokauden aikana havaittu. Kaiken kaikkiaan Husin alueella on nyt 307 varmennettua koronatartuntaa.

Aiempi suurin tartuntojen vuorokausimäärä todettiin 13. maaliskuuta, jolloin niitä vahvistui kaikkiaan 36. Keskiviikkona tartuntoja varmistui 28 ja torstaina 30.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi lauantaiaamuna Ylen Ykkösaamussa, että hallituksella on tarvittaessa mahdollisuus antaa asetus, jolla voidaan rajoittaa liikkumista maakunnasta toiseen. Marinin mukaan myös ulkonaliikkumiskiellon julistaminen on edelleen yksi mahdollisuus, jos tähän asti toteutetut toimet eivät riitä hillitsemään ihmisten liikkumista.