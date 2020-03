Husin alueella todettiin eilen 74 uutta koronatartuntaa – koko maassa varmistettuja tartuntoja lähes 800

Suomessa on tähän päivään mennessä todettu yhteensä 792 laboratoriovarmistettua koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 40 ihmistä, joista 11 on tehohoidossa.

THL:n mukaan sairaalahoidossa olleista useita on jo toipunut sairaudesta ja kotiutunut. Suurin osa Suomessa todetuista covid-19-tapauksista on ollut lieviä, THL kertoo.

Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu tähän päivään mennessä yhteensä 510 tautitapausta. Ilmoitetuista tapauksista 61 prosenttia on ollut miehillä ja 39 prosenttia naisilla.

Yli puolet tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin alueella.

Maailmalla tartuntoja on todettu jo yhteensä lähes 390 000, kertoi tautitilanteen kehittymistä seuraava yhdysvaltalainen Johns Hopkins -yliopisto sivuillaan. Viisinumeroisia tartuntamääriä on tähän mennessä todettu Kiinassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Espanjassa, Saksassa, Iranissa ja Ranskassa.

Johns Hopkinsin mukaan taudista on parantunut yhteensä jo yli 100 000 ihmistä, näistä valtaosa Kiinassa, jossa tauti on ehtinyt riehua pisimpään. Maailmanlaajuisesti koronaan kuolleita on Johns Hopkinsin mukaan sen sijaan noin 16 800.

Edellä mainitut luvut vaihtelevat jonkin verran lähteittäin.

Suomessa tutkittu lähes 12 000 näytettä

Riski tartunnan saamiselle on THL:n mukaan kohonnut koko Suomessa. Uudenmaan alueella on havaittu viime päivien aikana lisääntyvästi koronavirustartuntoja.

Eilen valmistuneissa testauksissa Husin alueella todettiin 74 uutta koronavirustartuntaa, sairaanhoitopiiri kertoi tänään verkkosivuillaan. Tätä edeltävänä päivänä tartuntoja todettiin sairaanhoitopiirin alueella yhteensä 60.

Eilen todettujen tartuntojen määrä on toistaiseksi suurin yhden päivän aikana sairaanhoitopiirin alueella todettu lukema. Edellinen huippu oli viime lauantai, jolloin todettiin 71 tartuntaa. Kaikkiaan Husin alueella on nyt varmistunut 512 tartuntaa.

Suomessa on tutkittu tähän päivään mennessä lähes 12 000 näytteenottokriteerit täyttävää näytettä, kertoo THL. Näytteiden ilmoittamisessa ja kirjaamisessa on THL:n mukaan viiveitä.

Näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita ja terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta.