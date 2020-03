Husin alueella todettujen koronatartuntojen määrä kasvoi selvästi loppuviikosta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä todettujen koronaviruksen tartuntojen määrä kasvoi selvästi loppuviikosta, Hus ilmoittaa. Perjantaista sunnuntaihin tartuntoja todettiin 184.

Kaikkiaan Husin alueella on varmistunut 438 tartuntaa.

Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi korostaa, että koronavirustartuntoja on Husin in alueella selkeästi enemmän kuin muualla maassa. Erityisesti Uudellamaalla on hänen mukaansa tärkeää, että kansalaiset noudattavat Suomen hallituksen antamia ohjeita tiukasti ja pyrkivät kaikin keinoin estämään tartuntoja.

Aurinkomatkat peruu lomia

Aurinkomatkat peruu kaikki Aurinkomatkojen matkapaketit, kaupunkilomat sekä Finnair Holidays -matkat, joiden lähtöpäivä on välillä 15. toukokuuta–30. kesäkuuta. Aurinkomatkat on jo aiemmin kertonut peruneensa matkat ajalta 13. maaliskuuta–14. toukokuuta.

Lisäksi Aurinkomatkat peruu kaikki kesäkauden 2020 matkapaketit muun muassa Italian Gardajärvelle, Napolin alueelle ja Riminin alueelle. Myös kesäkauden matkapaketit muun muassa Itävallan Innsbruckiin ja Kapruniin on peruttu samoin kuin matkat Turkin Marmariksen alueelle ja lennot Antalyan lentokentälle.

Muihin 1. heinäkuuta ja sen jälkeen alkaviin matkoihin on tällä hetkellä voimassa normaalit muutos- ja peruutusehdot. Aurinkomatkat on suoraan yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Matkavaraus perutaan automaattisesti.

Finlayson sulkee myymälänsä

Finlaysonin myymälät sulkeutuvat toistaiseksi koronavirusepidemian takia, yhtiö kertoo tiedotteessa. Finlaysonin hallituksen puheenjohtaja Risto Voutilainen sanoo, että koronaviruksen pysäyttäminen vaatii suomalaisilta nyt sitä, että pysytään kotona ja otetaan muut huomioon etäisyyden avulla.

– Vastuullinen teko on nyt tehdä ostokset verkkokaupassa kivijalkakauppojen sijaan aina kun mahdollista, hän sanoo.

Finlayson sulkee toistaiseksi 25 pysyvää myymäläänsä sekä viisi pop up -myymäläänsä eri puolilla Suomea. Myymälöiden sulkemisen takia Finlayson lomauttaa myymälähenkilökuntansa sekä osan tukitoimintojen työntekijöistä eli yhteensä noin 140 työntekijää.

Finlayson tarjoaa toistaiseksi tilaukset verkkokaupasta ilman toimituskuluja, ja sillä on käytössä kontaktiton kotiinkuljetus.