Hussein al-Taee nauttii edelleen CMI:n luottamusta

Konfliktinratkaisujärjestö Crisis Management Initiativen tehtävissä toiminut Hussein al-Taee (sd.) nauttii edelleen järjestön luottamusta konfliktinratkaisun asiantuntijana, sanoo järjestön viestintä- ja varainhankintajohtaja Elina Lehtinen.

Lehtinen sanoi STT:lle, että al-Taeen työ CMI:ssä on ollut täysin moitteetonta ja erittäin tuloksellista. Lehtisen mukaan CMI:lle riittää, että al-Taee on pahoitellut ja pyytänyt anteeksi pahennusta herättäneitä kommenttejaan.

Lehtinen kertoi keskustelleensa itsekin al-Taeen kanssa, mutta ei ollut käynyt julki tulleita kirjoituksia yksitellen läpi.

– Kommentteja ei ole käyty yksityiskohtaisesti läpi. Pitää ottaa huomioon, että valtaosa (julkisuudessa olleista) kommenteista on sellaisia, joita hän ei tunnista omikseen. Niissä on selvästi tarkoituksenhakuisia elementtejä, joilla pyritään vahingoittamaan häntä, Lehtinen sanoi.

Lehtinen ei ryhtynyt arvailemaan, kenellä voisi olla intressiä vahingoittaa al-Taeeta.

– Al-Taee on Irakissa herättänyt luottamusta konfliktin osapuolissa ja saattanut yhteen kolme uskontokuntaa, shiiat, sunnit ja kurdit. Mikään ole ei ole viitannut siihen, että hänen työssään olisi ollut jotain epäeettistä.

Lehtinen huomautti, että CMI:n hankkeissa kukaan ei toimi yksin, vaan kaikkia projekteja valvovat sekä järjestö itse että rahoittajat.

– Konfliktien ratkaisu on aina tiimityötä. Meidän uskottavuutemme ei ole yhden henkilön varassa.

Al-Taee pahoittelee, SDP selvittää pääsiäisen jälkeen

Al-Taee valittiin SDP:n listoilta kansanedustajaksi viime sunnuntain vaaleissa. Lehtisen mukaan al-Taeen työ CMI:ssä on joka tapauksessa jäämässä neljäksi vuodeksi tauolle.

– Tällä hetkellä hän on valinnut sen tien, että hän on kansanedustajana seuraavat neljä vuotta. En usko, että hän on aktiivisesti mukana missään CMI:n hankkeessa.

STT kertoi torstaina, että al-Taee on kommentoinut hyvin kärjekkäästi Lähi-idän tilannetta Facebook-kirjoituksissa. Hän oli kirjoituksissaan muun muassa vihjaillut, että Israel ja Yhdysvallat ovat kouluttaneet Isis-terroristeja.

Al-Taee ei kiistänyt avoimista Facebook-ryhmistä löytyneiden kommenttien aitoutta.

– Haluan pyytää anteeksi sitä, että olen rinnastanut Israelin ja Isisin, koska se kommentti on yksiselitteisesti typerä eikä millään tavalla edusta omaa ajatteluani tai arvomaailmaani, al-Taee sanoi aiemmin STT:lle.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoi STT:lle, että al-Taeen kanssa on tarkoitus keskustella pääsiäisen jälkeen. Rönnholmin mukaan SDP:lle on kuitenkin tärkeää, että al-Taee on pahoitellut aiempia kannanottojaan.