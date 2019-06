Huume- vai autokauppoja? – Törkeiden huumausainerikosten käsittely alkoi Jyväskylässä

Käräjäoikeudessa Jyväskylässä käynnistyi maanantaina amfetamiini- ja kokaiinikauppoja koskevien törkeiden huumausainerikosten käsittely, jossa syytteessä on yhdeksän miestä. Myynnistä syytetty kaksikko on pääkaupunkiseudulta, ostajat Jyväskylän seudulta. Syytetyistä vanhin on 26-vuotias ja nuorin oli tekoaikaan tammi–maaliskuussa 17-vuotias.

Syytteet pitävät sisällään neljä erillistä kauppaa, joista jokainen koski noin 200 gramman amfetamiinierää. Yhdellä kerralla kaupat pitivät sisällään myös 40 grammaa kokaiinia. Yhdet kaupat jäivät syyttäjän mukaan yritykseksi, kun myyjillä ei ollut tarpeeksi ainetta. Aineet vaihtuivat syyttäjän mukaan Audi- ja BMW-merkkisiin henkilöautoihin.

Valtaosa syytteistä kiistettiin. Tapaamisia ja yhteydenpitoa perusteltiin laillisilla autokaupoilla. Aineiden kanssa verekseltään tavatut miehet myönsivät osuutensa rikoksiin hallustaan löytyneisiin aineisiin liittyen.

Yhdeltä mieheltä löytyi liki sata grammaa amfetamiinia ja 12 grammaa kokaiinia hänen autoiltuaan Palokassa tammikuussa. Seuraavana päivänä poliisi todisti, kun toinen mies luovutti kolmannelle repun Seppälässä. Repusta löytyi 143 grammaa amfetamiinia.

Syytteet perustuvat pitkälti poliisin suorittamaan tarkkailuun ja televalvontaan. Oikeudessa syyttäjän todisteina on muun muassa pitkä liuta kuuntelutallenteita osapuolten välisistä puhelinkeskusteluista sekä anonyymin Wickr-sovelluksen kautta nimimerkeillä käytyjä keskusteluja.

Kokonaisuudessa syytekohtia on 14 ja niiden käsittelyyn oikeus on varannut kaksi päivää. Kahden miehen osalta käsittely jatkuu loppuviikosta, jolloin huumausainerikoksista syytteitä on tulossa kymmenen lisää.

Syyttäjä esittää rangaistusvaatimuksensa istunnon lopussa, mutta haastehakemuksen mukaan päätekijänä pidetylle 1995 syntyneelle jyväskyläläismiehelle vaaditaan yli neljän vuoden ehdotonta vankeustuomiota, neljälle syytetylle vähintään kahden vuoden ehdottomia tuomioita ja neljälle ehdollista vankeutta.