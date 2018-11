Huumeet tappoivat yhden vuoden aikana 18 tuttua – sen jälkeen jyväskyläläinen Mia lopetti laskemisen

– Lapseni on menettänyt isänsä ja mummonsa huumeille. Ja myös äitinsä kymmeneksi vuodeksi, jyväskyläläinen Mia Valkeinen, 47, kertoo.

Tänään pyhäinpäivänä hautaus­maita valaisee edesmenneiden läheisten muistoksi sytytettyjen kynttilöiden meri. Jyväskylän Kirkkopuistossa kynttilät syttyivät jo eilisiltana, kun kaupungissa järjestettiin ensimmäistä kertaa muistotilaisuus huumeisiin kuolleille.

Koska päihdekuolema on suomalaisessa yhteiskunnassa tabu, muistotilaisuus oli monelle ainoa mahdollisuus surra läheistään yhdessä muiden saman kokeneiden kanssa. Suru on vaiettua, koska aiheeseen liittyy perheissä häpeää ja ristiriitaisia tunteita: syyllisyyttä, vihaa ja jopa helpotusta.

Mia Valkeinen ei häpeä, vaan on yksi harvoja, joka rohkenee puhua asiasta avoimesti nimellään ja kasvoillaan. Mieleen on piirtynyt ajatus, jonka sairaanhoitaja heitti ilmaan hoitotilanteessa keskussairaalassa parikymmentä vuotta sitten.

– Hän sanoi elämän olevan kuin kirja – kukaan ei lue kirjaa taaksepäin ja edessä olevat tyhjät sivut voi jokainen kirjoittaa itse. Itseään ja menneisyyttään ei pääse pakoon. Se on elettyä elämää, mutta muistojen ja surun kanssa voi oppia elämään, Valkeinen sanoo.

Jos Valkeisen elämän sivuja selaa kuitenkin pikaisesti taaksepäin, kertovat ne päihteiden olleen läsnä elämässä lapsuudesta lähtien. Oma käyttö alkoi 13-vuotiaana, kun hän sai ensimmäisen kerran amfetamiinia omalta äidiltään.

19-vuotiaana yliannostus pysäytti Valkeisen sydämen, mutta ei aineiden käyttöä, joka jatkui siihen saakka, kun nuori nainen tuli raskaaksi. Perhe-elämän alkaessa nainen pysyi raittiina, vaikka lapsen isä jatkoi huumeiden käyttöä.

Sitten kuoli äiti ja seuraavana vuonna mummo. Valkeisen uusi raskaus päättyi kuuden kuukauden jälkeen kuolleen lapsen synnyttämiseen. Sairaalassa nainen päätti palata aineiden pariin ja vei lapsen miehensä vanhemmille, jottei tämän tarvitse kokea samankaltaista lapsuutta kuin äitinsä.

Vuodet vierivät ja tapahtui paljon. Nykyisen miehen kanssa käyttö väheni ja äiti alkoi tavata lastaan. Lopulta lapsen isän kuolema ja oma heikentynyt terveys pysäyttivät.

Nyt Valkeinen on ollut raittiina 14 vuotta. Lähihoitajaksi valmistuttuaan hän päätyi työelämään ja opiskelee tällä hetkellä ammattikorkeakoulussa sosionomi-diakoniksi. Kiireisenä pitävät myös seitsemän alle 6-vuotiasta lastenlasta.

– Vaikka minulla on hyvä tilanne, ei se tarkoita, että meitä olisi paljon – enemmän kuolee kuin selviytyy. Heitä meni niin paljon, että siihen turtui. Jokainen kohtaamani ihminen jättää kuitenkin jäljen sydämeeni ja suren jokaista päättynyttä elämää. Samaten mietin aina kylmien kelien tullessa niitä, jotka joutuvat nukkumaan ulkona, kun olen ulkona itsekin nukkunut, hän sanoo.

Valkeinen uskoo aiheeseen liittyvän häpeän juontavan juurensa syvälle.

– Yhteiskunta on kautta aikain rakentunut siten, että heikkoja pidetään huonoina. Roskasakkina. Vaikka he ovat juuri niitä herkimpiä, eikä kukaan ole paha. Ymmärrän, että meitä pelätään, mutta jokaisella on valinnoistaan huolimatta ihmisarvo.

Valkeinen muistuttaa, ettei huumeiden käyttö ole yksiselitteinen asia. Käyttäjiä löytyy myös taloudellisesti vauraista taustoista tulevista, ”hyvistä perheistä”. Näissä tapauksissa häpeä ja vaikeneminen korostuvat monesti entisestään.

– Tietyssä yhteiskunnallisessa asemassa olevat vanhemmat kieltävät lapsensa. Sitten on yli kolmenkin sukupolven jatkunutta käyttöä, jolloin asiat eivät välttämättä ole enää niin vaiettuja. Toivoisin todella, että lapsensa menettänyt vanhempi tai vanhempansa menettänyt lapsi voisi avoimesti puhua asioista.

Päihdetyötä tehneen Valkeisen mukaan käyttökulttuurin muututtua huumemaailma on koventunut. Läheisten tuska ja pelot ovat suuria jo ilman, että tarvitsee pelätä piilossa ja surra salaa.

– Yhä nuoremmat käyttävät yhä kovempia aineita. Opiaatit mädättävät ihmisen ja tekevät rotaksi: vievät empatiakyvyn ja moraalin – tarvittaessa myydään oma mummokin. Elämä on kovaa ja raakaa, kun aiemmin väkivalta ja aseet liittyivät vain isompiin velkoihin.

– Nykyään ollaan myös uusavuttomia, eikä ole mitään elämänhallinnan taitoja. Meidän ikäluokka vielä ymmärsi, ettei kroppa kestä. Että välillä pitää syödä ja nukkua.

Valkeinen itse haluaa puhumalla tuoda toivoa ja toisaalta vaikuttaa asenteisiin. Hän on ollut mukana kouluttamassa terveydenhuollon henkilöstöä huumepotilaiden ja heidän läheistensä kohtaamiseen. 14 vuoden raittiudesta huolimatta hän törmää edelleen itsekin ennakkoluuloihin. Sama kävi ilmi hänen hiljattain saattohoidon jälkeen syöpään menehtyneen päihdetaustaisen ystävänsä kohdalla, joka jäi ilman kipulääkkeitä ja tietoa palliatiivisesta hoidosta. Edes läheisiä ei pidetty ajan tasalla kuolemaa tekevän tilasta.

– Inhimillisyys unohtuu. Myös päihdeongelmainen tuntee kipua. Hänelläkin on tunteet ja läheiset ihmiset. Kuitenkin esimerkiksi syöpään kuoleminen ja siihen kuolleen sureminen on hyväksyttävämpää kuin huumeisiin, vaikka samalla tavalla ihmiset pelkäävät, surevat ja menettävät läheisensä. Myös huumeisiin kuollutta rakasta on lupa surra ja ikävöidä.