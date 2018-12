Huumori ja lempeys korostuvat pitkässä parisuhteessa – Erkki ja Mirja Lievosella on yhteistä taivalta takana jo 43 vuotta

Parisuhteet vain paranevat vanhetessaan. Jos suhteen varhaisissa ja keskivaiheissa kinastellaan, myöhemmin ristiriidat lievenevät ja tilalle tulee yhä enemmän yhteistä huumoria, hyväksyntää ja lempeyttä toista kohtaan. Samalla ikävät käyttäytymistavat, kuten ankara puolustautuminen ja kriittisyys, vähenevät.

Näin todetaan yhdysvaltalaisen Berkeleyn yliopiston joulukuun alussa julkaistussa tutkimuksessa (Science Daily).

Tutkimukseen on haastateltu keski-ikäisiä tai vanhempia pariskuntia, jotka ovat olleet naimisissa 15–35 vuotta.

Ikä tasoittaa myös suomalaisia parisuhteita. Eurooppalaisen ikääntymistutkimuksen SHARE:n Suomen osakyselystä selviää, ettei yli 50-vuotiaiden parisuhteissa juuri riidellä. Eripuraa tulee lähinnä seksistä, ja siitäkin vain kuusi prosenttia vastaajista riitelee usein.

Parisuhdekouluttaja ja tietokirjailija Marianna Stolbow on havainnut parisuhteen kehityskulut myös omassa työssään. Hän muistuttaa parisuhteen kolmesta eri vaiheesta. Rakastumisvaiheessa ollaan voimakkaasti hullaantuneita.

– Muokkaudutaan ja sopeudutaankin jopa liikaa, jotta saataisiin rakkaustarina.

Valtataisteluvaiheessa etsitään omia rajoja ja itsenäisyyttä suhteen sisällä. Rakkausvaiheessa ollaan valmiita hyväksymään ja kohtaamaan toinen. Tähän vaiheeseen päästään vain, jos molemmat ovat kutakuinkin sinut itsensä kanssa, tuntevat tarpeensa ja voivat kertoa niistä kumppanilleen.

– Pitkissä parisuhteissa laskelmat siitä, kannattaako tuon toisen kanssa olla, on jo tehty. Tässä vaiheessa on yleensä päästy jo lasten kasvattamisesta ja kotoa lähtemisestä. Alitajunnassa kytee voittajafiilis ja ajatus siitä, että yhdessä pysytään jatkossakin.

Parisuhteen rakkausvaiheessa on Stolbowin mukaan paljon ”kaikki on hyvin” -elementtejä, jotka vahvistavat suhdetta.

– Voidaan jo ajatella, että siitä ja tuostakin asiasta selvittiin ja vielä ollaan yhdessä.

Kaikissa parisuhteissa tulee kyllästymisvaiheita. Kyllästymistä vaarallisempaa on kuitenkin tunne siitä, ettei tule rakastetuksi haluamallaan tavalla.

– Voi olla, ettei näin kokeva osaa pyytää tai tunnistaa tarpeitaan tai ei vain saa rakkautta siinä muodossa kuin haluaisi.

Stolbowin mukaan parisuhde muuttaa muotoaan jatkuvasti, ja se vaatii avoimuutta.

– On tärkeää jutella kaikista asioista pitkin matkaa, jotta muutokset eivät tule yllätyksenä. Suhteessa ei tarvitse järjestää mitään suuria keskusteluhetkiä. On parempi pitää toinen kartalla arjen keskellä koko ajan, Stolbow sanoo.

Huumori on olennainen osa suhdetta, mutta se ei saa olla suojamekanismi.

– Liian usein huumorin varjolla pilkataan toista, mikä on vahingollista. Parisuhteessa tarvitaan lempeää ja lämmintä huumoria.

Seksuaalisuuteen Stolbow toivoo lisää leikkimielisyyttä.

– Seksielämä on mielekkäämpää, kun itseään ei ota turhan vakavasti.

Kinastelu parisuhteessa johtuu Stolbowin mukaan usein siitä, ettei toisen ajatuksia tai tarpeita tunneta riittävästi.

– Ehkei aina omiakaan. Tai sitten niitä ei uskalleta kertoa toiselle.

Pitkässäkään suhteessa ei kannata koskaan olettaa tietävänsä, kuka toinen on.

– Jos tietäisimme, kuka toinen todella on, emmekä vain olettaisi, eroja tapahtuisi paljon nykyistä vähemmän. Samalla säästyisi vihaa ja pettymyksiä.

– Korostan vielä, että sanokaa asiat ääneen ja pyytäkää, jos teillä on suhteessa tarpeita ja käyttäkää ”minä-puhetta”. Kenenkään tehtävä ei ole lukea toisen ajatuksia. Toisen reaktioita tai vihaa ei myöskään kannata pelätä, Stolbow sanoo.

Hän muistuttaa usein pariskunnille, ettei toisen tehtävä ole tehdä ketään onnelliseksi.

– Syntipukkeja ei ole, sillä itsellä on vastuu omasta onnellisuudesta. Kun itsetuntemus lisääntyy iän myötä, ihminen voi antaa myös toiselle enemmän.

Paljon huumoria ja vähän viisastelua

Mirja Kettunen, 14, oli liftannut kotoaan Tohmajärveltä tansseihin Puhoksen nuorisoseurantalolle.

– Joku mies tanssitti minua ja ehdotteli jotakin. Sitten Erkki haki minua ja hurmasi tanssillaan. Sen jälkeen ei olekaan juuri tanssittu, sittemmin Erkki Lievosen, 64, kanssa avioitunut Mirja Lievonen, 57, muistelee.

Seitsemän vuoden ikäero ei häirinnyt nuorta paria, joka alkoi tapailla yhä useammin Mirjan kotona.

– Vanhempanikaan eivät huolestuneet ikäerosta, koska olivat jo seuranneet vanhempien sisarusteni seurustelukuvioita. Ja Erkki taisi olla aika kiltti.

Mirja kävi vielä koulua, kun Erkki paiski jo metsätöissä. Mirja oli kuitenkin se, joka osti pariskunnalle ensimmäisellä palkallaan kihlat.

Pariskunta muutti Joensuuhun, kun Mirja tuli opiskelemaan kauppaopistoon. Kun Erkki vieraili ahkerasti kihlattunsa opiskelija-asunnossa, Mirja sai häädön.

– No, onneksi tuttavamme auttoi meidät uuteen, yhteiseen asuntoon.

Kun Mirja valmistui kauppaopistosta, Anu-tyttö kasvoi jo mahassa. Erkki ei ollut omien sanojensa mukaan naimisiin menevää tyyppiä. Tuomarin luokse asteltiin vihittäväksi vasta, kun Mirja sanoi lapsen sukunimeksi tulevan Kettunen.

– Kello 8.00 olimme vihittävänä ja 8.05 Kahilassa kahvilla. Yhteiseksi sukunimeksi tuli Lievonen.

Nuoripari ei osannut ajatella, millaista arki olisi lapsen kanssa. Yöt sujuivat niin, että Mirja imetti vauvan ja Erkki vaihtoi vaipat. Näin toimittiin myös kolme vuotta myöhemmin syntyneen Jukan kanssa.

Erkki Lievonen on vastannut alusta asti vaimoaan enemmän kotitöistä ja lasten kuskaamisesta.

– Aiemmin päättyvät työpäivät ja pätkätyöt, Erkki Lievonen kuittaa syiksi.

Vielä 43 vuoden jälkeen Mirja Lievosta odottaa työpäivän jälkeen puolison tekemä lämmin ruoka.

– Olen kouluttanut mieheni hyvin. Riitelemme vain autolla ajamisesta, jossa kumpikin tahtoo opettaa toistaan.

Lievoset myöntävät, että elämä on kohdellut heitä silkkihansikkain. Viime aikojen isoin murhe on ollut 16,5-vuotiaan koiran kuolema viime keväänä. Parisuhteessa on ollut mutkansa ja oikkunsa, mutta niistä on selvitty.

– On puhuttu ja huudettu, mutta nyt on välillä aika hiljaista. Kun katsomme vierekkäin televisiota, ei ole edes tarvetta puhua.

Huumori on ollut aina osa suhdetta. Mirja Lievosen mukaan ikä on tuonut suhteeseen myös viisastelun.

– Erkillä on valikoiva kuulo, ja hän osaa ärsyttää minua oikealla hetkellä. Itse saatan rääkäistä välillä vähän liian kovaa.

Pitkässä suhteessa oleminen on molemmille ”sukuvika”, sillä myös sisaruksista lähes kaikki ovat olleet parisuhteessa kymmeniä vuosia.

– Elämää piristävät tässä vaiheessa lastenlapset ja lasten koirat. Odotamme myös aikaa, jolloin voimme matkustaa enemmän.