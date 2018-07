Suomeen syksyllä perustettu hybridiuhkien torjumisen osaamiskeskus houkuttelee edelleen lisää jäsenmaita. Loppuvuonna jäseniksi ovat liittymässä Kanada ja todennäköisesti usea muukin maa, kertoo keskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith.

– Oletus on, että tänä vuonna tulee jäseniksi Kanadan lisäksi ainakin kolme muuta maata, Smith sanoo STT:lle.

Jäsenmaita oli alun perin yhdeksän, nyt 16. Viimeisimpänä mukaan tuli Tshekki. Keskukseen voivat liittyä EU:n tai Naton jäsenet. Smithin mukaan tarve ja kiinnostus keskukselle on kova.

– On huomattu, että mitä tapahtuu kotona, tapahtuu muuallakin, ja kaikki vastaukset eivät löydy kansalliselta tasolta.

Hybridikeskus tutkii ja etsii keinoja torjua vaikuttamispyrkimyksiä, joiden keskeisinä tavoitteina on vaikuttaa valtion päätöksentekoon, heikentää luottamusta viranomaisiin ja kärjistää ristiriitoja yhteiskunnassa. Hybridiuhalla tarkoitetaan vihamielistä toimintaa, jossa käytetään erilaisia keinoja, kuten informaatiovaikuttamista tai kyberhyökkäyksiä.

Takana valtiollisia ja ei-valtiollisia toimijoita

Smithin mukaan eri EU-maihin on kohdistunut hyvin samanlaisia uhkia.

– On ollut kyberturvallisuuteen liittyviä kalasteluja ja tietomurtoja, joilla on saatu järjestelmät sekaisin. On ollut disinformaatiokampanjoita monessa maassa. Vaalikokonaisuuksiin on pyritty vaikuttamaan.

Keskus on tunnistanut 13 eri hybridivaikuttamisen kanavaa, joista yksi on infrastruktuuri, eli yhteiskunnan perusrakenteet, kuten tiet, tietoliikenneverkot ja energiahuolto.

– Yksin sähkökatkos ei vaikuta, mutta jos se johtuu siitä, että joku ulkopuolinen on päässyt kyberjärjestelmään, se alkaa haastaa päätöksentekokoneistoa.

Vaikuttamisen takana on Smithin mukaan niin valtiollisia kuin ei-valtiollisia toimijoita. Jotkut käyttävät yrityksiä välikäsinä.

– Suomen kohdalla valtiollinen herättää aina kysymyksen, eikö se ole Venäjä. Se on monessa, mutta on muitakin. On myös ei-valtiollisia, jotka ajavat omaa etuaan.

Smith ei halua tarkentaa, mitä muita valtiollisia toimijoita hän tarkoittaa tai millaisia ovat olleet Suomeen kohdistuneet vaikutuspyrkimykset.