Hylättyjen lemmikkien määrä laskussa – kissojen kadottaminen edelleen iso ongelma Keski-Suomessa

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten (SEY) liiton toteuttaman tuoreen tutkimuksen mukaan löytöeläinten eli kadonneiden ja hylättyjen lemmikkieläinten määrä kunnallisissa löytöeläintaloissa on laskenut verrattuna yhdentoista vuoden takaisin lukuihin.

Myös entistä suurempi osa eläimistä päätyy takaisin alkuperäiselle omistajalleen. Tähän on todennäköisesti vaikuttanut aktiivinen valistustyö sekä sosiaalisen median mahdollistama nopea tiedonkulku. Sosiaalisessa mediassa tietoa vapaana vipeltävistä eläimistä voi jakaa nopeasti esimerkiksi puskaradiossa.

– Löytöeläinmäärissä on selvää laskua verrattuna edellisen tutkimuksen lukuihin sekä kissojen että koirien osalta. Löytökoiria päätyi löytöeläintaloihin yli tuhat vähemmän kuin aikaisemman tutkimuksen aikana, ja kissojenkin kohdalla on nähtävissä merkittävää laskua, kertoo SEY:n toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Löytöeläimistä entistä suurempi osa päätyy takaisin alkuperäiselle omistajalleen. Koirista 91 % haettiin takaisin kotiin, kun taas kissoista 26 % ja muista lemmikkieläimistä 20 % palautui alkuperäiselle omistajalle. Edellisen tutkimuksen mukaan vastaavat luvut koirilla olivat 84 %, kissoilla 11 % ja muilla eläimillä 13 %.

– Erityisesti kissojen kohdalla voidaan puhua merkittävästä kasvusta kotiin palautuneiden eläinten osuudessa. Vaikka osuus on koiriin verrattuna edelleen pieni, on muutos joka kymmenennestä kotiin palanneesta joka neljänteen osoitus siitä, että valistustyö ja kampanjointi on tuottanut tulosta, Pulli kertoo.

Keski-Suomen ESY:n puheenjohtajan Heli Nousiaisen mukaan tilannetta on auttanut myös niin sanotuista kesäkissojen ottamisesta luopuminen.

– Kesäkissoja ei nykyisin samalla tavalla oteta, mikä on tietysti hyvä asia. Kuitenkin kissoja päästetään aika paljon vapauteen, ja varsinkin taajama-alueella löytyminen on haasteellisempaa. Löytölöistä on ollut apua kissojen kotiuttamisessa. Samoin Karkurit-palstalla sosiaalisessa mediassa saa nopeasti tietoa hukkuneesta kissasta, Nousiainen sanoo.

Kyselyyn vastanneille eläinsuojeluyhdistyksille päätyi vuoden 2018 aikana yli 4 000 kissaa, jotka eivät ole mukana löytöeläinkyselyn tilastoissa. Näistä suurimman osan muodostivat villiintyneet kissat, joita löytöeläintalot eivät ota vastaan.

– Kissojen sirutus olisi ollut todella hyödyllinen parannuskeino tähän kissatilanteeseen. Sirutuksen avulla kissoja löydettäisiin paljon enemmän. Lakialoite ei kuitenkaan mennyt läpi, Nousiainen kertoo.